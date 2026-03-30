Djokovic a Zenica per Bosnia-Italia: un rivale in più per la Nazionale nella finale dei playoff

Novak Djokovic sarà uno degli spettatori della finale playoff tra Bosnia e Italia. L’ex numero uno del tennis ha un forte legame con l’Italia ma dovrebbe fare il tifo per l’amico Dzeko.

Jannik Sinner si sta rilassando dopo il Sunshine Double, che lo riavvicina alla prima posizione della classifica ATP, Carlos Alcaraz ha ripreso gli allenamenti sulla terra rossa per tenersi il primato mondiale a Monte Carlo. Novak Djokovic invece non giocherà nel Principato a causa di un infortunio ed ha approfittato di questo periodo di stop per volare in Bosnia. I media serbi sostengono che sarà allo stadio per seguire Bosnia-Italia e lo farà tifando per il suo amico Edin Dzeko, un avversario in più per gli Azzurri.

Il legame con l'Italia e il tifo per la Bosnia

Che Novak Djokovic abbia una grande passione per il calcio è nota, ha anche tanti amici calciatori. La sua squadra del cuore è la Stella Rossa, tra quelle extra Serbia è il Milan. Ha un legame forte con l'Italia, che però incrocia la Bosnia, Paese al quale l'ex numero 1 del tennis è molto legato.

Djokovic e le piramidi bosniache

Djokovic lunedì è transitato anche da Visoko, dove ha visitato il distretto delle piramidi bosniache, con lui c'era il fondatore della fondazione Semir Osmanagic. Il tennista è arrivato a Sarajevo da Atene, dove risiede, ed ha visitato una serie di padiglioni, lì è stato immortalato al fianco di un busto con Osmanagic, che ha presentato al tennista una serie di nuove ricerche delle Piramidi in Bosnia prima di chiudere il tour con la visite delle gallerie sotterranee preistoriche di Ravne.

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Djokovic frequenta da tempo l'area archeologica di Visoko, nota per le ‘Piramidi del Sole', un complesso che sarebbe caratterizzato da ‘tunnel energetici'. Il tennista ne ha parlato spesso in passato dicendo di trarne benefici fisici, soprattutto per l'ossigenazione del suo organismo e il recupero atletico. Lui stesso ha dato un contributo allo sviluppo di alcune strutture sportive, inclusi ovviamente campi da tennis.

Il post celebrativo di Djokovic che ha esaltato l'amico Edin Dzeko.

Il post per Dzeko dopo Galles-Bosnia

La stampa locale ha dato ampissimo spazio a quest'evento, ma pure a un altro. Perché sia i media bosniaci che quelli serbi danno per scontata la presenza sugli spalti di Zenica di Djokovic per Bosnia-Italia. Il post social fatto nei giorni scorsi per celebrare l'amico Edin Dzeko è più che un indizio. Aveva scritto: ‘Bravo Edin‘ e a corredo aveva scelto un emoji con un diamante, e naturalmente con la foto dell'ex bomber di Inter e Roma. Insomma, un tifoso illustre per la Bosnia, un rivale in più per l'Italia.