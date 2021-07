Incredibile ad Amburgo, a Tsitsipas si spezza la racchetta in risposta Nel corso del secondo set del match dei quarti di finali del torneo 500 di Amburgo tra Stefanos Tsitsipas e Filip Krajinovic è accaduto qualcosa di incredibile. La racchetta di Tsitsipas si è spaccata in due parti mentre il greco rispondeva alla battuta di Krajinovic.

A cura di Alessio Morra

Prima di volare in Giappone per disputare le Olimpiadi di Tokyo Stefanos Tsitsipas si è iscritto al torneo di Amburgo, per giocare ha ricevuto una wild card. Il greco gioca questo 500 perché vuole trovare fiducia, dopo il clamoroso ko al primo turno di Wimbledon con Tiafoe, e vuole incamerare punti ATP, utili per la classifica mondiale. Nel corso del match dei quarti di finale con il serbo Krajinovic è accaduto qualcosa di incredibile al numero 4 del mondo che quando ha risposto a un servizio dell'avversario ha spaccato in due parti la racchetta.

Quinto game del secondo set tra Tsitsipas e Krajinovic. Il favorito ha già incamerato il primo set, ma ha un break di ritardo nella seconda partita, vuole recuperare e risponde di rovescio a un servizio del serbo. Risponde bene, mette la palla in campo e profondamente, ma mentre vede il suo colpo finire nei pressi di Krajinovic vede anche la sua racchetta spaccarsi in due parti. Qualcosa di incredibile e soprattutto di inusuale. Il tennista serbo vince il punto, mentre il numero uno del seeding arrabbiato, va a cambiare racchetta. Quell'episodio forse distrae Tsitsipas che finisce per perdere il set addirittura 6-1.