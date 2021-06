La pioggia ha condizionato la prima giornata del torneo di Wimbledon 2021, ma sui due campi principali c'è il tetto che forse sarà maledetto da Tsitsipas, testa di serie numero 3, che ha giocato sul campo numero 1 ed ha perso con l'americano Frances Tiafoe, un buon giocatore ma nulla di più, che si è imposto per tre set a zero. Grande delusione per il greco che probabilmente non è riuscito ancora a scrollarsi di dosso la delusione per la finale persa al Roland Garros. Una finale che sembrava aver in pugno e che invece si è tramutata in un incubo.

Era nettamente favorito e invece ha perso tre set a zero il greco, che sulla carta rappresentava l'avversario più pericoloso per Djokovic fino alla finale. E invece Tsitsipas addirittura è fuori al primo turno, eliminato per mano di Tiafoe, che come la gran parte degli americani se la cava bene sull'erba, ma che non è un campione e che nei due turni precedenti ha perso sempre al primo turno. Tiafoe è stato quasi perfetto, ben guidato dall'ex top ten Wayne Ferreira, ma ha sfruttato una giornata negativa di Tsitsipas che dopo essere partito male, ha avuto la chance di vincere il secondo set e che quando l'ha perso ha velocemente abdicato, tre set a zero e scalpo prestigiosissimo per Tiafoe che ora affronterà lo spagnolo Carballes Baena o più probabilmente il canadese Pospisil.

Il ventiduenne tennista greco è uno dei più forti al mondo, vincerà sicuramente tornei dello Slam, ma ha pagato forse le fatiche di un 2021 che fin qui è stato eccezionale. Tsitsipas è il numero 2 della Race, la classifica che somma solo i risultati dell'anno solare. Il greco ha vinto tre tornei, incluso Montecarlo, ha giocato le semifinali degli Australian Open e la finale del Roland Garros e dopo la finale persa con Djokovic si è fermato, forse anche psicologicamente. Avrà tutto il tempo per ricaricare le batterie e ascolterà, probabilmente, anche le parole del suo avversario odierno Tiafoe, che gli ha reso merito dicendo: