Incredibile a Tokyo, Djokovic perde anche la finale del 3° e 4° posto, bronzo a Carreno Busta Djokovic è fuori dalla zona medaglie. Il numero 1 ATP ha perso anche la finale del 3° e 4° posto con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3. Bronzo per Carreno che salirà sul podio con Zverev e Khachanov, che giocheranno domenica la finale per l’oro.

A cura di Alessio Morra

Djokovic ha perso solo 3 partite nei tornei ATP in questo 2021, nessuna negli Slam, ha vinto tutti e tre quelli giocati. Ma alle Olimpiadi ha perso due partite in due giorni. Dopo aver mancato la finale per l'oro, il numero 1 del mondo è stato sconfitto anche nella finale per il bronzo da Pablo Carreno Busta, tennista spagnolo che si è imposto con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 in quasi tre ore di gioco.

La finale per il bronzo, a sorpresa vince Carreno su Djokovic

Djokovic avrebbe voluto giocare la finale per l'oro, in programma domani, e invece è sceso in campo oggi contro Pablo Carreno Busta nella finale per il 3° e 4° posto. Una delusione grossa per Nole, battuto poi anche nella semifinale del doppio misto. Carreno al numero 1 del mondo evoca brutti ricordi, perché agli ottavi degli US Open 2020 il serbo fu squalificato mentre sfidava lo spagnolo, che si è confermato avversario ostico. Carreno ottiene un break nel primo set, riesce a difenderlo ed è 6-4. Djokovic che aveva detto di essere molto stanco, conferma di non essere al top, ma soprattutto non molla. D'altronde non si vincono 20 Slam e si è per oltre 330 settimane numeri 1 del mondo senza un carattere così forte. La partita è equilibrata, è bravo anche Carreno che tiene bene. Si va al tie-break che Nole vince 8 punti a 6.

Carreno sul podio del tennis con Zverev e Khachanov

L'inerzia della partita sembra a quel punto dalla parte di Djokovic che però subisce subito il break, Carreno, che da anni è nei pressi della top ten ed è un giocatore abituato a giocare partite importanti, riesce con tenacia a mantenere quel break che fa la differenza. Carreno vince in tre set e conquista la medaglia di bronzo, sarà sul podio domani con Zverev e Khachanov che si giocheranno l'oro.