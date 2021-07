Djokovic come non si era mai visto, devastato dalla sconfitta: “Sto malissimo” Novak Djokovic era favoritissimo per l’oro nel torneo di singolare maschile delle Olimpiadi, ma è stato sconfitto a sorpresa da Zverev, che si è imposto in tre set. Djokovic ha poi perso in due set anche la semifinale del torneo di doppio misto, e adesso giocherà due finali per il bronzo. Al termine di una giornata negativa Djokovic ha detto: “Sto malissimo, volevo una medaglia ma posso ancora regalarla al mio paese”.

A cura di Alessio Morra

Un venerdì completamente da dimenticare per Novak Djokovic che ha perso nelle semifinali del torneo di singolare e poi pure in quella del torneo di doppio misto. Sognava due ori olimpici, da aggiungere ai 20 titoli Slam vinti, ma anche solo ai 3 (su 3) conquistati nel 2021. Ma i grandi sogni e le enormi e giuste ambizioni del numero 1 ATP sono crollate in poche ore. Con un tremendo uno-due. La partita con Zverev sembrava ben delineata, ma sul più bello Nole è crollato perdendo dieci degli ultimi undici giochi.Poi il serbo è sceso in campo nel misto e in coppia con Nina Stojanovic,hanno ceduto in due set alla coppia russa, Karatsev – Vesnina. Presentatosi in conferenza stampa Djokovic ha mostrato tutto il suo enorme dispiacere dicendo: "È orribile. Mi sento malissimo".

Djokovic applaude Zverev e si lamenta per le sue condizioni di salute

Ha reso merito a Zverev dichiarando: "Ha giocato meglio, devo dargli credito per la rimonta, ha servito molto bene, mentre il mio servizio esce drasticamente, dal 3-2 del secondo set non ho ottenuto punti facile. Mi sono fermato, l'ho lasciato attaccare", ma poi Djokovic ha aggiunto di non essere al top fisicamente, dopo le fatiche del Roland Garros che è stato molto dispendioso e di Wimbledon: "Non sono arrivato qui in Giappone fresco, ero stremato, ma molto motivato con la voglia di conquistare una medaglia".

Il numero 1 giocherà due finali per il bronzo

Voleva vincere almeno un oro, adesso dovrà accontentarsi del bronzo, e sabato proverà a vincere il primo. In mattinata è in programma infatti la finale del 3° e 4° posto con Pablo Carreno Busta, avversario che non gli provoca bei ricordi. E poi sarà ancora in campo per la finale del bronzo del torneo di doppio misto, in cui sfiderà curiosamente la numero 1 WTA e cioè Ashleigh Barty che fa coppia con lo specialista Peers. Parlando delle prossime finali ha detto: "Sto male, sono stanco, spero in un nuovo inizio domani, spero di recuperare. Voglio vincere almeno una medaglia per il mio paese".