Un match epico che ricorderemo a lungo. Novak Djokovic ha vinto l'ennesima battaglia contro Rafa Nadal, una delle più belle, conquistando così la finale del Roland Garros. Prova di forza del numero uno al mondo che dopo aver perso il primo set 3-6, si è imposto 6-3, 7-6, 6-2. Nole si è preso la rivincita della finale della scorsa edizione e ora avrà l'opportunità di vincere il suo secondo Slam parigino contro Tsitsipas.

Il match inizia benissimo per Nadal, che nonostante alcuni game molto tirati, scappa sul 5-0 grazie ad un doppio break. A quel punto Djokovic prova a rientrare, accorciando fino al 3-5. Il settimo set point però è quello buono per chiudere 6-3 per Rafa, con tanto di esultanza rabbiosa. La sensazione di una crescita del serbo trova conferme in avvio del secondo set: Nadal cerca senza fortuna di spingere Djokovic fuori dal campo, ma quest'ultimo si rivela molto incisivo soprattutto con il rovescio. Ecco allora che dopo un break e controbreak, il numero uno al mondo strappa nuovamente il servizio allo spagnolo, vincendo il secondo parziale 6-3 e resistendo ai tentativi di riapertura del discorso avversari.

Il terzo set è una girandola di emozioni, e di break, all'insegna di un tennis eccezionale. Livello altissimo e scambi molto duri, con tanta qualità. Djokovic sul 5-3 e servizio arriva a due punti dal set, ma incassa la rimonta del mai domo Nadal. Situazione ribaltata e set point, per Rafa che Nole riesce a sventare. Inevitabile e quasi fisiologica la conclusione al tie-break, dove è Djokovic a salire ulteriormente in cattedra. 7-4 in suo favore e sorpasso in termini di set al campione in carica. L'inerzia del match scivola dalla sua parte e infatti nel quarto set riesce subito a piazzare il controbreak, allungando poi fino al definitivo 6-2.