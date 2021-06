Sarà Djokovic-Tsitsipas la finale del Roland Garros 2021. Il numero uno al mondo reduce dalle vittorie su Musetti e Berrettini ha battuto in semifinale il campione in carica e recordman Rafa Nadal che perde la chance di giocarsi il 14° titolo. Djokovic affronterà in finale Stefanos Tsitsipas, con la speranza di bissare il successo del 2016 e cancellare l'amarezza della finale persa nella scorsa annata. Il greco ha superato in semifinale Zverev al quinto set e proverà a prendersi la rivincita sul serbo che lo ha battuto nella semifinale del Roland Garros 2020. In palio un premio di 1.400.000 euro. Djokovic-Tsitsipas si giocherà domenica 13 giugno alle ore 15 e non sarà trasmesso in TV in chiaro ma su Eurosport.

Quando si gioca Djokovic-Tsitsipas, data e orario della finale del Roland Garros 2021

Djokovic-Tsitsipas è in programma domenica 13 giugno. La finale del Roland Garros si giocherà sul campo centrale dello Stade Roland Garros, l'impianto Philippe Chatrier. Orario d'inizio previsto alle 15 senza alcuna possibilità di slittamento. Al contrario di quanto accaduto nei giorni precedenti infatti l'orario non dipenderà da eventuali match programmati in precedenza sullo stesso campo.

Dove vedere in TV e streaming Djokovic-Tsitsipas

La finale del Roland Garros 2021 tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas sarà trasmessa in TV su Eurosport. Il match non sarà visibile in chiaro ma sul canale Eurosport 1, sia su Sky (210) che su DAZN. Possibile vedere anche il match tra il serbo e il greco in streaming sfruttando una connessione a internet su dispositivi portatili e computer. Gli abbonati Sky potranno sfruttare l'app Sky Go, mentre quelli DAZN potranno sfruttare sui device l'app della propria piattaforma. Eurosport garantirà la visione in streaming sul proprio player, dietro pagamento di un abbonamento.