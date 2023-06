Il video di Berrettini a una settimana da Wimbledon spaventa i tifosi: non è lui Berrettini a Wimbledon alle prese con un allenamento a basso ritmo. Le immagini hanno spaventato i tifosi, soprattutto in vista del suo recente infortunio.

A cura di Marco Beltrami

Come sta Matteo Berrettini? Il tennista capitolino ha recuperato completamente dall'infortunio in vista di Wimbledon? Queste le domande più frequenti quando manca circa una settimana all'inizio delle partite del tabellone principale del prestigioso torneo londinese. Un video pubblicato nelle ultime ore ha alimentato i dubbi sulle condizioni del 27enne protagonista di una stagione travagliata.

L'erba è diventata con il passare degli anni la superficie più gradita a Berrettini, quella in cui può sfruttare al meglio le sue armi ovvero servizio e dritto potenti. C'è grande curiosità intorno al finalista dell'edizione 2021 di Wimbledon, che è reduce dalla debacle contro Sonego a Stoccarda e dal ritiro quando era stato già inserito nel tabellone al Queen's.

Una situazione figlia dei problemi fisici e in particolare dell'infortunio agli addominali che lo aveva costretto in precedenza ad uno stop. Molto scoraggiato Matteo, ha visto le sue certezze crollare con l'imperativo di non accelerare i tempi per evitare il rischio di una ricaduta. Discorso che è tornato attuale anche in vista di Wimbledon per Berrettini che nel frattempo è scivolato nella classifica ATP fino alla 37a posizione.

Sulla pagina ufficiale dello Slam londinese è stata postata una breve clip relativa ad un allenamento odierno di Berrettini. Il tennista viene immortalato mentre colpisce alcune palle di dritto, da fondo campo. Ovviamente tutti hanno cercato di capire qualcosa in più dai movimenti del giocatore romano, per intuire se sarà in grado o meno di essere competitivo ai Championship.

Le immagini mostrano un lavoro a ritmi molto bassi da parte di Berrettini che colpisce molto lentamente, senza sovraccaricare e con una certa rigidità. Non sembra il solito Matteo che ci ha abituato a "martellare", soprattutto con il dritto. Freno a mano tirato insomma per l'azzurro, con i tifosi preoccupati da questo atteggiamento. Ma si tratta di una soluzione a basso sforzo, oppure il giocatore non riesce ad esprimersi in modo diverso? Lo capiremo forse nei prossimi giorni, più a ridosso del torneo. Quello che è certo è che queste immagini sui social, non sono piaciute ai sostenitori molto preoccupati per il numero 3 del tennis italiano