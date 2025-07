Il telecronista fa una battuta su Rune per il due di picche preso da Kudermertova: non ne esce bene

Il tentativo di flirt di Holger Rune è divenuto argomento di conversazione tra i telecronisti intenti a raccontare la partita di Veronika Kudermertova, in campo al Masters 1000 di Toronto contro Coco Gauff. E alla fine il danese, che dalla tennista ha preso un palo, il più classico rifiuto rispetto a un avance risultata sgradita, diventa oggetto dell'ironia bonaria di uno dei commentatori. "Lui sentiva qualcosa di diverso… ma forse voleva supportare il suo tennis" è lo humor usato per chiudere quel breve intermezzo extra-agonistico, citato a mo' di pettegolezzo per quanto rivelato dalla stessa russa.

Il tentativo di flirt di Rune diventa pettegolezzo in telecronaca

"Non so se hai sentito parlare di questa cosa", dice una delle due voci in telecronaca. L'incontro è iniziato da poco, è agli albori del primo set: approfitta di un momento di pausa prima che la Kudermertova effettui il servizio per tirare in ballo il collega citando i messaggi mandati da Rune. "Quello che sto dicendo non c'entra assolutamente niente con il tennis", s'affretta a precisare poi prosegue. "Ma c'è stata la notizia che Holger Rune sembra abbia cercato un approccio con la tennista ma lei gli ha risposto che è troppo vecchia per lui e oltretutto sposata".

La replica dell'altro telecronista arriva subito: mentre il match prosegue, loro chiacchierano amabilmente sull'argomento (non senza attirare qualche critica, come si evince da alcuni interventi in calce al video). "Sì…", dice lui che si prende ancora qualche attimo prima di aggiungere: "Penso che stava supportando il suo tennis in qualche modo. Lui ha sentito di farlo in maniera un po' diversa…ma era solo sostegno al suo tennis".

Il tennista danese smascherato durante un'intervista

Veronika Kudermetova, tennista russa di 28 anni (in 42ª posizione nel ranking wta) è sposata dal 2017 con Sergei Demekhine, ex giocatore e anche suo allenatore. Hanno un rapporto consolidato, iniziato quando erano ancora ragazzi e poi rinsaldatosi nel tempo fino al matrimonio. Ecco perché, quando Rune le ha scritto mandandole messaggi che alludevano ad altro rispetto al tennis, non l'ha presa bene e gli ha mollato un due di picche. "Se hai visto il mio profilo Instagram – gli disse – allora hai sicuramente visto anche che ho un marito. E poi, cavolo… sono anche più vecchia di te (il danese ha 22 anni, ndr). Mi chiese scusa e da allora non mi ha più salutata".