Veronika Kudermetova svela le avance sgradite di Holger Rune: “Ho un marito, guarda su Instagram”

La 28enne tennista russa Veronika Kudermetova ha raccontato come il danese Holger Rune le abbia mandato dei messaggi privati inaspettati, ai quali ha risposto prontamente stoppandolo: “Da allora non mi ha più salutata”.

Veronika Kudermetova, tennista russa di 28 anni che attualmente è numero 42 in singolare (è stata nona nel ranking nel 2022) e numero 5 in doppio, è sposata dal 2017 con Sergei Demekhine, ex tennista e suo allenatore. Una coppia solida che si è conosciuta quando Veronika aveva 15 anni e poi ha iniziato a frequentarsi nel 2015, quando lei ne aveva 18. Tutte cose che Holger Rune non sapeva. Forse. Il 22enne tennista danese ha infatti rivolto delle avance alla maggiore delle sorelle Kudermetova (la 22enne Polina è 56sima nel ranking WTA), profferte che evidentemente non sono state gradite dalla giocatrice nata a Kazan. Veronika ci ha messo poco per mettere a posto il bollente (non solo in campo) Rune.

Holger Rune ha 22 anni, 6 in meno di Veronika Kudermetova

I messaggi inattesi di Holger Rune a Veronika Kudermetova: lei lo sistema subito

La tennista russa ha rivelato durante una recente intervista con la ex collega Elena Vesnina che lo scambio è stato innescato da messaggi inaspettati inviatile da Rune. La 28enne non ha esitato a rispondere al danese, spiegandogli prima di tutto che era troppo grande per lui, data la differenza di età di sei anni, ma soprattutto ricordandogli il suo stato civile. Del resto bastava andare sui social della Kudermetova per rendersi conto che è felicemente impegnata in una solida relazione da tempo.

"Ho scritto a Rune di recente. Gli ho detto: ‘Cavolo, probabilmente sono troppo vecchia per te. E se hai guardato il mio Instagram, ho un marito'. Lui ha risposto: ‘Oh, scusa'. Da allora non mi ha più salutata", ha detto Veronika a una Vesnina molto sorpresa da una vicenda in effetti abbastanza particolare.

I due intanto sono impegnati entrambi questa settimana in tornei. Rune, attuale numero 9 al mondo, giocherà oggi al suo esordio nell'ATP 1000 di Toronto contro il bombardiere francese Giovanni Mpetshi Perricard, mentre Veronika Kudermetova ha battuto al primo turno del 1000 di Montreal la moldava naturalizzata spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5. Sono tutti e due in Canada, ma non c'è l'imbarazzo di incontrarsi…