Il tabellone di Halle 2023: Sinner può sfidare Kyrgios, il numero uno è Medvedev Medvedev e Tsitsipas le principali teste di serie di Halle. Sinner è il numero 4. Jannik sfiderà Gasquet e se passa uno tra Sonego e Kyrgios.

A cura di Alessio Morra

La stagione su erba continua la prossima settimana con i 500 del Queen's e di Halle, due tornei prestigiosi e storici che vedono ai nastri di partenza diversi giocatori italiani. Gli occhi in Germania sono tutti su Jannik Sinner, che ha deluso a Hertogenbosch dove perdendo nei quarti con Ruusuvuori ha mancato un'occasione d'oro per vincere il secondo titolo del 2023. Ad Halle la concorrenza è alta e sin dal primo turno sarà dura per Sinner, che vuole provare a scrollarsi di dosso i risultati deludenti degli ultimi tornei. Esordio complicato ed eventualmente un secondo turno ostico a dir poco per Jannik.

Il tabellone del 500 di Halle 2023

Medvedev è la testa di serie numero uno. Il tennista russo però non è uno specialista dell'erba, così come Rublev, numero 3. Quindi occhio in alto a Zverev e Hurkacz, oltre all'outsider Griekspoor, in finale a Hertogenbosch. Sinner è la quarta testa di serie ed esordirà con l'eterno Gasquet, vincitore del 600° match in carriera. Chi passa affronterà negli ottavi Sonego o Kyrgios. Bel test. La parte bassa è presidiata da Tsitsipas che, pure lui, non ama in particolare la terra.

Medvedev [1]-Qualificato

Otte (GER) [WC]-Djere (SRB)

M. Ymer (SWE)-Nakashima (USA)

Zverev (GER)-Bautista Agut (ESP) [8]

Rublev [3]-Wu (CHN)

Qualificato-Hanfmann (GER)

Griekspoor (NED)-Carballes Baena (ESP)

Qualificato-Hurkacz (POL) [6]

Coric (CRO) [7]-Bublik (KAZ)

Qualificato-Struff (GER)

Sonego (ITA)-Kyrgios (AUS)

Gasquet (FRA)-Sinner (ITA) [4]

Auger-Aliassime (CAN) [5]-Thiem (AUT) [WC]

Shapovalov (CAN)-Harris (RSA)

Jarry (CHI)-Moutet (FRA)

Barrere (FRA)-Tsitsipas (GRE) [2] [WC]

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Il torneo di Halle, che si disputa dal 1993 ed ha come recordman di successi l'immortale Roger Federer, si disputerà da lunedì 19 a domenica 25 giugno. Questo il programma nel dettaglio: