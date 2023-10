Il tabellone dell’ATP 500 Vienna di tennis: Sinner ritrova subito Shelton, in campo anche Musetti Jannik Sinner è la testa di serie numero 2 del torneo ATP 500 di Vienna. Sinner è uno dei favoriti con Medvedev, Rublev e Zverev. In tabellone anche Tsitsipas e Rublev.

Dopo i tornei di Pechino e Shanghai, Jannik Sinner è tornato in Europa e sarà protagonista dei principali appuntamenti indoor di fine stagione. Il tennista altoatesino è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, che si disputerà dal 23 al 29 ottobre. Sinner è la testa di serie numero due. In tabellone ci sono altri due tennisti italiani: Musetti e Arnaldi. Torneo di altissimo livello con cinque top ten. Il torneo sarà trasmesso in diretta sia da Sky che in chiaro da Supertennis. Streaming possibile con diverse modalità: Sky Go, NOW, SupertenniX e TennisV:

Il tabellone di Vienna: Sinner subito con Shelton

Musetti ha pescato male perché sfiderà Dimitrov. Una partita che sarà una delizia per gli appassionati. Il bulgaro è favorito. Dovesse vincere troverebbe Medvedev, numero uno del tabellone. Arnaldi ha invece un qualificato e passasse il turno affronterebbe Rublev. Sinner è la testa di serie numero due e se la vedrà subito con Shelton. Il cammino di Jannik fino alle semifinali non sembra ostico, d'altronde è il numero 4 al mondo.

Medvedev (1)-Fils

Dimitrov –Musetti

Wolf-Lehecka

Safiullin-Khachanov (8)

Tsitsipas (4)-Thiem

Vukic -Qualificato

Karatsev-Gojo

Qualificato-Paul (6)

Zverev (5)-Ofner

Norrie -Qualificato

Qualificato-Arnaldi

Popyrin-Rublev (3)

Tiafoe (7)-Evans

Monfils-Altmaier

McDonald-F. Cerundolo

Shelton-Sinner (2)

