Il Roland Garros si tinge d’azzurro, vincono tutti gli italiani in campo: Errani e Cobolli super Cobolli, Darderi, Zeppieri ed Errani qualificati al secondo turno al Roland Garros. Sale complessivamente a 11 il numero dei tennisti italiani ancora in gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il Roland Garros si tinge d'azzurro grazie ai tennisti italiani, protagonisti di una giornata perfetta. 4 vittorie su 4, con Cobolli, Darderi, Zeppieri ed Errani che hanno superato il primo turno. Un momento eccezionale, considerando che dopo i risultati di ieri si sono qualificati al prossimo round, complessivamente 11 portacolori del Belpaese.

I risultati di oggi degli italiani al Roland Garros vincono Cobolli, Darderi, Zeppieri ed Errani

Aumenta dunque il numero dei tennisti italiani al secondo turno. Prime vittorie al Roland Garros per Cobolli e Darderi. Il primo ha battuto in 4 set Medjedovic, giocando un tennis di buonissimo livello e confermando la grande crescita delle ultime settimane. Ora per il giocatore numero 53 del ranking sfida suggestiva contro Rune. Luciano ha sfoderato una prova autoritaria per superare l'australiano Hijikata: secondo turno contro uno tra McDonald e Griekspoor.

Bravo anche Giulio Zeppieri che per il secondo anno di fila supera il primo turno. Il tennista italiano proveniente dalle qualificazioni si è sbarazzato della testa di serie numero 22 e padrone di casa Mannarino. Ora se la vedrà contro un australiano, tra Popyrin e Kokkinakis. A completare la splendida giornata per i tennisti italiani al Roland Garros ecco l'ennesimo exploit di Sara Errani, finalista del 2012. Sarita reduce dalla vittoria del torneo di doppio a Roma, ha superato l'ostacolo Schmiedlova.

Quanti italiani ancora in gioco al Roland Garros

Allo stato attuale delle cose dunque l'Italia del tennis può contare sulla bellezza di 11 giocatori ancora in tabellone. 8 nel singolare maschile con Sinner (che giocherà mercoledì 29 maggio non prima delle 20:15), l'altra testa di serie Musetti, Sonego, Arnaldi, e Fognini e appunto Cobolli, Darderi e Zeppieri, e tre in quello femminile con Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani. Momento da incorniciare dunque sulla terra rossa del Roland Garros con la speranza di continuare ad esultare.