Il ringraziamento speciale di Sinner dopo il trionfo a Montpellier: “Non sono fortunato a carte” Dopo la vittoria del torneo ATP di Montpellier con il successo su Cressy, Sinner si è reso protagonista di un siparietto con il suo team a margine della premiazione.

A cura di Marco Beltrami

Pronostico rispettato nella finale di Montpellier. Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 battendo in due set Cressy con una prova di grande maturità. Bella soddisfazione per il tennista italiano che diventerà il 14° in classifica, e sarà subito impegnato nel torneo di Rotterdam. Prima vittoria nel 2023 per Sinner e per un giocatore azzurro, risultato che può essere di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Una bella iniezione di fiducia per l'altoatesino che dopo il trionfo si è mostrato molto soddisfatto e sorridente.

Non poteva essere altrimenti d'altronde per un Sinner che ha chiuso con il successo su Cressy una settimana entusiasmante, in cui non ha perso nemmeno un set. Ha giocato un tennis di grande pressione, molto efficace e senza sbavature Jannik che è sempre sceso in campo da favorito ed è riuscito a non farsi tradire in quelle che potevano essere sfide sulla carta alla sua portata. Contro l'americano che fa di servizio e gioco a rete i propri punti di forza, è stato importante essere impeccabili nei propri turni di battuta.

Ed è stato quello che Sinner ha sottolineato nell'immediato post-partita, dopo i ringraziamenti di rito: "Grazie per essere venuti, è stata una bella esperienza con grande atmosfera. La prima chiave è stata tenere il servizio, poi lui ha sbagliato qualcosina nel tee-break e sono stato felice per averlo vinto. Nel secondo ho avuto meno chance ma ho servito molto bene". Anche il suo avversario d'altronde ha riconosciuto i meriti del vincitore con grande fair play: "Congratulazioni a Jannik, per il grande livello che hai dimostrato e buona fortuna per il resto della stagione che potrai fare ancora meglio. Hai giocato in modo eccezionale oggi".

Al momento delle premiazioni, Sinner ha ricambiato il favore: "Congratulazioni per il tuo torneo che non è ancora finito (con riferimento alla finale del doppio, ndr). Ricordiamo che abbiamo giocato e hai alzato il livello del tuo tennis, complimenti a te e al tuo team avrai una grande stagione". Poi ecco il siparietto con il suo angolo: Jannik ha elogiato il suo team, e si è voluto anche scusare in modo particolare per un aspetto curioso, ovvero il non essere troppo fortunato a giocare a carte.

Il tutto mentre i coach Vagnozzi e Gilbert, indicavano proprio il nuovo fisioterapista Giacomo Naldi, che dal canto suo faceva proprio il gesto delle carte: "Ringrazio tutti, senza di voi non sarebbe possibile. Tabellone di grande qualità, per me il terzo anno ma le prime due volte ero stato eliminato subito. Sono contento di essere tornato. Prima vittoria in Francia? Grazie al mio team per lavorare con me, capirmi, per allenarmi, non sono molto fortunato a carte (ride, ndr). Euforia alle stelle nel team.