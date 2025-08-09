Il raptus di Tirante a Cincinnati: commette un errore, fracassa la racchetta e perde con Nardi

Di tennisti che perdono la testa la storia è piena. Quindi non bisogna stupirsi mai, non lo fanno gli appassionati di lungo corso non devono farlo coloro che sono adepti da quando Sinner è diventato un giocatore di livello altissimo. Però la scena accaduta a Cincinnati durante la partita tra Luca Nardi e l'argentino Tirante era da un po' che non si vedeva. Con il giocatore sudamericano che ha perso totalmente la testa e ha distrutto in modo feroce la sua racchetta.

Tirante distrugge la racchetta a Cincinnati

Thiago Agustin Tirante è un giocatore argentino, al massimo numero 90 ATP, ora è 135. A Cincinnati ci è andato con grande fiducia e si è qualificato superando due turni di qualificazioni, vincendo soprattutto con il numero uno Cazaux, un francese che sta vivendo un buon momento. Probabilmente per questo credeva di potersela giocare con l'azzurro Luca Nardi, numero 98 e proveniente pure lui dalle qualificazioni.

La partita ha avuto un epilogo netto: ha vinto l'italiano in due set, e sul finire del secondo sbrocca, sbaglia un colpo, perde il servizio e scaglia ripetutamente la racchetta per terra, con una furia cieca. Un colpo, un secondo, un terzo, un quarto, mentre Nardi andava sornione a sedersi al cambio di campo, poi il lancio definitivo: racchetta rotta e in rete.

Tirante ko, Nardi sfiderà a Cincinnati Shapovalov

L'epilogo peggiore. Perché una sconfitta che non sarebbe finita sotto le luci dei riflettori è diventata invece popolarissima, perché web e social non hanno potuto non vedere la prodezza di Tirante. Nardi invece fa festa, supera il turno e si guadagna la sfida con Denis Shapovalov, tennista tecnicamente di altissimo livello, ma di una discontinuità unica, e quindi giocabile.