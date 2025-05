Il primo pensiero di Alcaraz dopo la vittoria è un messaggio stupendo per Sinner: oltre la rivalità

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlos Alcaraz conquista il Masters 1000 di Roma battendo in finale Jannik Sinner con il punteggio di 7-6, 6-1 in un'ora e 43 minuti. Una partita che lo spagnolo e l'azzurro hanno giocato a grandissimi livelli, specie nel primo set, prima del crollo dell'altoatesino schiacciato nel secondo. Al termine della sfida c'è stata chiaramente la premiazione prima per Sinner e poi per Alcaraz. Lo spagnolo qui ha toccato il cuore di tutti i tifosi azzurri presenti a Roma per questa finale parlando di Jannik in maniera a dir poco splendida andando oltre la rivalità sportiva.

"È la mia prima vittoria a Roma e sono felicissimo e spero non sia l'ultima – dice lo spagnolo che poi si rivolge a Sinner -. Prima di tutto però voglio dire che sono felice davvero di vedere Jannik a questo livello non è stato facile per lui dopo 3 mesi senza giocare. Arriva in finale ad un mille, ha fatto una cosa pazzesca e voglio fargli i complimenti per la bella settimana e anche per il suo team. Sono super felice di rivederlo". Parole bellissime da parte di Alcaraz che manda così un messaggio stupendo al numero uno al mondo prendendosi gli applausi del pubblico presente.

Alcaraz si rivolge a Sinner durante la premiazione usando parole a dir poco bellissime: "Sei stato fuori tre mesi, non riesco a immaginare quanto sia stato difficile per te e la tua famiglia – ha aggiunto -. Sei rientrato nel circuito a Roma, in un torneo speciale, e hai giocato così bene. Voglio complimentarti con te perché quello che hai fatto è incredibile. Non mi stancherò mai di dire che straordinaria persona e atleta tu sia, lavori duramente ogni giorno. Rendi felici tutti i presenti".

Alcaraz ora punta tutto sul Roland Garros

Un tributo straordinario e non scontato che Carlos Alcaraz ha riservato a Jannik Sinner durante la premiazione agli Internazionali d'Italia. Il 22enne di El Palmar ha avuto la meglio in finale in due set, superando indenne soprattutto un primo parziale combattutissimo che si è deciso per pochi punti al tie-break per poi avere il via libera nel secondo set. In vista del Roland Garros aggiunge: "Ora tutti gli occhi sono su Parigi, siamo concentrati su questo torneo. Battere Jannik e vincere Roma ti danno una grande fiducia".