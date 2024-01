Il potentissimo discorso del nonno al nipote alla United Cup: “La risposta è in te stesso” Nella sfida tra Cile e Grecia il capitano cileno Jaime Fillol ha motivato con delle parole fantastiche il nipote Nicolas Jarry, numero 19 ATP. Le parole di Fillol hanno dato lo slancio a Jarry che si è imposto in tre set. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Tra Perth e Sydney si sta giocando la United Cup, in campo c'è anche l'Italia con Paolini e Sonego, oltre a Djokovic che non molla nulla e ha già ottenuto le prime due vittorie del 2024. In programma c'è stata anche un'interessante sfida tra Cile e Grecia, in cui non ha giocato in singolare Tsitsipas, alle prese ancora con problemi fisici, e c'è stato un potente scambio di battute tra nonno e nipote, cioè Jaime Fillol, ex giocatore e capitano della squadra cilena, e Nicolas Jarry, top 20, che ha ascoltato un discorso meraviglioso in un cambio di campo.

I tennisti giocano per sé stessi, ma quando sono chiamati a scendere in campo per la propria nazionale sentono tutti la pressione, così è stato anche per Jarry che ha giocato, a sorpresa, contro Stefanos Sakellaridis, numero 416 ATP, che ha sostituito all'ultimo secondo Tsitsipas. Il cileno avrebbe dovuto tirare un sospiro di sollievo, perché di fronte non aveva un top ten, ma il giovane semi-sconosciuto ha giocato una partita incredibile ed ha ceduto solo 7-5 al terzo.

Una battaglia nella quale Jarry ha dovuto trovare forza anche in sé stesso, e un grosso aiuto gliel'ha dato Fillol, che è il capitano della squadra, oltre che suo nonno. Fillol è stato un tennista di livello molti anni fa, sfidò l'Italia nella leggendaria finale di Coppa Davis del 1976, conosce le dinamiche del gioco e soprattutto suo nipote, ha capito che aveva bisogno di un aiuto e gliel'ha dato fornendogli le parole giuste.

Si direbbe che è stato un discorso motivazionale. Di sicuro sono state parole azzeccate che ricordano quelle di film memorabili come ‘Il ragazzo dal kimono d'oro'. A un cambio di campo Jarry si accomoda, si cambia maglia e ascolta Fillol che in avvio di terzo set gli fa un discorso potente dicendogli: "La risposta è in te stesso. Hai giocato bene, conosci questo sport, giochi sempre da solo. Sei tu che devi lottare, devi combattere e risolvere il problema. Sei stato bravo, hai preso l'iniziativa. Hai talento, quindi abbi fiducia in te. Devi fidarti di te stesso".

Quelle parole hanno avuto l'effetto sperato. Jarry si è imposto nel terzo e decisivo set. L'ATP ha esaltato quel discorso postando un video sui social aggiungendo: "Nico poi ha vinto la partita. Le parole giuste dalla persona giusta possono fare una grande differenza".

Poi la coppia formata da Barrios e Seguel ha vinto il doppio contro i più quotati Tsitsipas e Sakkari e hanno regalato al Cile il punto decisivo, dando così una gioia doppio al saggio capitano Fillol.