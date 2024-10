video suggerito

Il messaggio di Alcaraz sulla telecamera a Shanghai diventa virale: non è quello che ci si aspettava Carlos Alcaraz in difficoltà al momento di trovare qualcosa da scrivere dopo la vittoria su Monfils. Alla fine se la cava con uno smile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Alcaraz è stato molto deciso nel match vinto contro Monfils, altrettanto non si può dire nello spazio post-partita. La dedica sulla telecamera è diventata virale, e fatto sorridere il pubblico e gli utenti dei social. Dopo aver rimuginato a lungo su cosa scrivere, Carlitos si è "rifugiato" in una faccina per evitare di prolungare l'impasse.

La curiosa dedica di Alcaraz dopo la vittoria di Monfils sulla telecamera

Nonostante quella di scrivere sulla telecamera dopo la vittoria sia una pratica diffusa nei tornei ATP, Alcaraz aveva altro a cui pensare ed è arrivato dunque impreparato al momento della celebrazione del successo. Pennarello in mano e sguardo sul piccolo schermo per cercare qualcosa da scrivere. Dopo diversi secondi senza idee con le dita frementi e il pennarello, Carlos ha rotto gli indugi. Lo spagnolo ha infatti disegnato il classico smile, ovvero una faccina sorridente, elementare.

Alcaraz sorprende tutti con uno smile

Insomma ha sorpreso tutti Alcaraz che comunque ha provato a fotografare in modo semplice semplice la soddisfazione per la vittoria su Monfils che gli permette di accedere ai quarti. Sempre con l'obiettivo di arrivare almeno in semifinale per un nuovo atto della splendida rivalità con Jannik Sinner. Dopo la curiosa dedica, Alcaraz ha ritrovato anche il sorriso vero tornando a parlare del match.

Non è stato facile per il numero due del mondo, che ha sfruttato soprattutto la sua calma come arma principale: "La cosa principale che ho provato è stata quella di restare calmo. Solo per controllare le mie emozioni. Ho aspettato le mie occasioni. Ho avuto alcune opportunità di potergli strappare il servizio nel 2° set, ma non ci sono riuscito. In quei momenti ho cercato di restare calmo e pensare che avrei avuto altre occasioni. Questo mi ha aiutato molto a mostrare il mio miglior tennis durante l'intera partita. Sento la palla molto bene. La sento molto di più di quanto non facessi nello swing americano. Sono solo felice di farlo e spero di continuare".