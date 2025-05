Il labiale di Jasmine Paolini dopo la vittoria a Roma: è per l’Italia, è per Mattarella, è per tutti

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Jasmine Paolini ha riportato dopo 40 anni esatti la coppa degli Internazionali d'Italia nella bacheca di un'azzurra: nella finale di Roma ha annichilito in due set la fresca numero 2 al mondo Coco Gauff. Del resto la 29enne toscana lunedì sarà appena dietro l'americana, alla quarta posizione del ranking WTA. Parliamo dell'eccellenza assoluta del tennis femminile, il che certifica ulteriormente il momento eccezionale per l'Italia, visto il dominio di Sinner (impegnato domenica contro Alcaraz nella finale maschile) e l'ingresso nella Top 10 anche di Musetti. Impossibile non amare Jasmine, non solo per le gioie sportive che ci dà, ma anche per l'esplosione di vitalità e simpatia contagiose.

Jasmine Paolini vince a Roma e canta "Tutta l'Italia"

Irrefrenabile la sua felicità appena dopo aver dato la mano alla Gauff e al giudice di sedia: la Paolini corre di nuovo in campo e urla con tutto il fiato che ha in gola una frase, come si capisce chiaramente dal labiale. "Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia", che è il ritornello del tormentone di Gabry Ponte lanciato all'ultimo festival di Sanremo (e in finale all'Eurovision). Jasmine lo sente risuonare dagli altoparlanti del Foro Italico e le viene spontaneo cantarlo anche lei come la frase più bella da mettere a sigillo di questi Internazionali meravigliosi per l'Italia.

Parole che non sono solo per tutti i tifosi italiani che l'hanno spinta in questa settimana, sia dagli spalti che da casa, ma anche per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi era presente in tribuna ad assistere alla finale femminile e dopo il match è anche sceso nel ventre del Foro per complimentarsi personalmente con la Paolini e scattare una foto assieme col trofeo. Quel "tutta l'Italia" urlato da Jasmine non era in quel momento il banale ritornello lanciato da un DJ, ma l'abbraccio ricambiato a un Paese che quando è unito può dire la sua in ogni campo.

Il ringraziamento a Mattarella, che si mette la mano sul cuore

"Un grazie anche per il sostegno al Presidente Mattarella, alla fine dell'anno scorso siamo andati noi con la squadra al Quirinale, questa volta invece siamo riusciti a portarla al Foro Italico", ha detto al momento della premiazione Jasmine, voltandosi tra gli applausi del pubblico verso Mattarella. Il Presidente per ringraziare si è messo la mano sul petto. Momenti bellissimi, indimenticabili.