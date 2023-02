Il figlio di Lindsay Devenport è un mostro del tennis: ha deciso di non perdere mai A 15 anni Jagger Leach, figlio dell’ex numero uno del mondo Lindsay Davenport, sta cavalcando una striscia di imbattibilità che sembra preludere a una grande carriera.

A cura di Paolo Fiorenza

Lindsay Davenport è stata una tennista fortissima, una delle migliori della sua generazione ma anche di sempre: la statunitense, oggi 46nne, raggiunse per la prima volta il numero uno della classifica WTA nell'ottobre del 1998, detronizzando la regina Martina Hingis, con cui poi si alternò in vetta nei due anni successivi. La Davenport ebbe una lunga carriera ad altissimo livello, tornando più volte nella prima posizione del ranking, l'ultima delle quali nel 2005, mollando lo scettro poi definitivamente l'anno dopo. Con 98 settimane trascorse al vertice, Lindsay è al nono posto nella graduatoria di tutti i tempi della WTA, che vede primeggiare Steffi Graf a quota 377.

Lindsay Davenport col trofeo dell’Australian Open vinto nel 2000

Straordinaria colpitrice da fondo campo sia col dritto che col rovescio, la Davenport vinse tre tornei del Grande Slam in singolare e tre in doppio (in cui pure fu numero uno), oltre all'oro olimpico ad Atlanta nel 1996. Ritiratasi nel 2010, l'ex campionessa si è data al coaching, allenando la connazionale Madison Keys, ed è diventata commentatrice in TV. Il tennis scorre potente ancora oggi nella sua famiglia, visto che suo figlio Jagger, avuto dal banchiere Jonathan Leach (fratello dell'ex doppista Rick Leach e sua volta tennista di caratura inferiore) sembra intenzionato a scrivere pagine importanti di questo sport.

Il ragazzo ha impugnato la racchetta fin da piccolissimo, cosa abbastanza normale se si è figli di una campionessa, e all'inizio di quest'anno è letteralmente esploso: il 15enne deve ancora perdere una partita nel 2023. Jagger ha giocato 15 match e li ha vinti tutti, in maniera peraltro schiacchiante, visto che ha perso soltanto un set. La conseguenza della striscia di successi è stata che il giovane figlio d'arte ha vinto tutti e tre i tornei dell'ITF World Tennis Tour Juniors cui ha partecipato: J60 Christchurch, J60 Wellington e J100 Auckland.

La vittoria di metà gennaio al J60 di Christchurch, in nuova Zelanda, è stato il primo titolo ITF della sua carriera, che lo vede aver scalato a tempo di record tantissime posizioni nel ranking del Tour Juniors. Da numero 444 adesso è salito al 188: un grande risultato, considerando anche che è sotto età (compirà 16 anni a giugno). Nessun altro giocatore del circuito giovanile ha vinto tre tornei quest'anno. Jagger Leach si allena in Florida nell'Academy dello scomparso Nick Bollettieri, ma è chiaro che qualche dritta gliela dà anche sua madre…