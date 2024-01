Il caso Sinner cambia per sempre le regole del tennis di notte: annuncio congiunto di ATP e WTA Per evitare che accadono altri casi Sinner, che a Parigi Bercy finì un match alle 2:37 di notte, l’ATP e la WTA stabiliscono nuove regole per i programmi e gli orari degli incontri di tennis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Mai più partite nel circuito ATP e nemmeno in quello WTA che terminano nel cuore della notte. Quello che accadde a Jannik Sinner lo scorso novembre al torneo 1000 di Parigi Bercy non succederà mai più. Sinner a causa di un programma scellerato chiuso il suo incontro con McDonald alle 2:37 e non riuscì a scendere in campo il giorno seguente contro Alex de Minaur, dopo averlo fatto capire subito. Le organizzazioni che governano il tennis maschile e femminile di comune accordo hanno preso delle contromisure Le nuove regole saranno applicate già dai tornei che si disputano in questo mese di gennaio.

A causa di programmazioni scellerate, dovute anche ai diritti tv, negli ultimi anni è aumentato in modo enorme il numero di partite di tennis, sia a livello maschile che femminile, che sono finite dopo la mezzanotte. I giocatori hanno protestato in tutti questi anni, ma hanno protestato tanto anche i tifosi, che spesso sono stati costretti a rinunciare ai biglietti acquistati. Ora l'ATP e la WTA hanno posto rimedio e hanno stabilito che non ci potranno essere più di cinque partite programmate su un singolo campo e nessun match potrà iniziare dopo le ore 23, a meno che non ci sia stata l'approvazione del supervisor dell'ATP o della WTA.

Gli incontri che ancora non sono iniziati prima delle 22:30 possono essere spostati su un altro campo. E soprattutto le sessioni serali non devono iniziare mai dopo le 19:30. Naturalmente sono state anche stabilite delle deroghe per circostanze eccezionali. Inoltre in questo 2024 verrà anche analizzata la questione relativa alle palline, una questione che da parecchio tempo tiene banco nel tennis e che crea polemiche nel circuito.

Questo il comunicato congiunto dell'ATP e della WTA: "Il numero di partite finite tardi (si specifica: dopo la mezzanotte locale) è aumentato considerevolmente negli ultimi anni, con un impatto negativo su giocatori e tifosi. Ciò è legato all’aumento della durata media degli incontri. Le nuove regole relative alla programmazione degli incontri saranno applicate agli eventi WTA e ATP e saranno in vigore dal gennaio 2024 come segue".

Non più di cinque partite al giorno per campo (con inizio alle 11.00), con tre partite durante la sessione diurna e due partite durante la sessione serale.

(con inizio alle 11.00), con tre partite durante la sessione diurna e due partite durante la sessione serale. Nessun incontro può iniziare dopo le ore 23.00, a meno che non sia approvato dal supervisore WTA/ATP in consultazione con la direzione WTA/ATP.

Gli incontri che non sono ancora iniziati alle ore 22.30 devono essere spostati su un altro campo e non più tardi delle ore 23.00.

Le sessioni serali devono iniziare non più tardi delle 19.30 (si raccomandano le 18.30).

Sono previste deroghe per circostanze eccezionali.