video suggerito

I tennisti in difficoltà a Madrid per il blackout: “Niente docce, salviette. Telefonini come torce” Il blackout totale che ha messo in ginocchio Spagna e Portogallo ha avuto impatto anche su tennisti e tenniste presenti a Madrid per giocare il torneo. Fernando Romboli resta bloccato in ascensore, Storm Hunter sul treno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Masters 1000 Madrid di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il blackout senza precedenti che dalla mattinata di lunedì ha colpito Spagna e Portogallo, generando non solo problemi e caos, ma anche talora vero e proprio panico, inducendo il Ministero dell'Interno spagnolo a dichiarare lo stato di emergenza nel Paese iberico e il sindaco di Madrid a chiedere l'invio dell'esercito nella capitale spagnola per avere una robusta mano nella situazione di totale confusione dilagante, non ha risparmiato il torneo 1000, maschile e femminile, in corso di svolgimento. Solo tre partite si sono potute concludere prima della constatata impossibilità di proseguire (tra queste quella dell'italiano Matteo Arnaldi, vittorioso su Dzumhur), col resto del programma (inclusi Berrettini e Musetti) tutto rinviato a domani, sperando che la situazione si sia risolta.

Mirra Andreeva: "Tutti usano i telefoni come torce"

Anche tennisti e tenniste si sono trovati in grande difficoltà per la mancanza di energia elettrica e per le conseguenze di ordine pratico per fare molte delle cose che si danno per scontate, ma che sono diventate impossibili. "Tutti usano i telefoni come torce, ma è anche divertente perché tutti parlano tra loro, l'atmosfera diventa un po' più amichevole – ha raccontato Mirra Andreeva, che aveva fatto a tempo a vincere il suo match contro Yulia Starodubtseva – Questo è il mio primo blackout. È davvero emozionante perché non ho mai sperimentato niente del genere. Sono molto contenta che mi abbiano messa come primo match del programma e che sia riuscita a finire tutto in tempo".

Coco Gauff: "Non credo che potremo tornare in hotel perché i semafori non funzionano"

Coco Gauff ha giocato il terzo incontro che si è riuscito a concludere prima del blackout, battendo Belinda Bencic. La numero 4 al mondo ha ‘perso la voce' durante l'intervista post partita sul campo, visto che proprio in quel momento è mancata la corrente. "Non ho potuto farmi la doccia dopo la partita perché non c'era acqua – ha poi detto l'americana – Ho dovuto usare salviette umidificate e spruzzarmi di profumo. Non credo che potremo tornare in hotel perché i semafori non funzionano. È pazzesco quanto dipendiamo dall'elettricità. È semplicemente pazzesco. Ti viene da pensare a come viveva la gente prima dell'elettricità e a quanto sia impressionante".

È andata decisamente peggio a Storm Hunter, rimasta bloccata sul treno che collega Madrid a Barcellona. L'australiana, che era stata eliminata in doppio, ha pubblicato la propria foto in una storia su Instagram con un messaggio eloquente: "Da quasi 11 ore bloccata sul treno Madrid-Barcellona a causa del blackout".

Fernando Romboli resta chiuso in ascensore

Problemi grossi anche per il doppista brasiliano con cittadinanza italiana Fernando Romboli, rimasto chiuso in ascensore, come documentato anche da lui in una storia Instagram.

Chi evidentemente non ha subito grosso impatto per il blackout è Taylor Fritz, che ci scherza su: "Avete provato ad staccare e riattaccare la spina?".

Non avrà gradito questo umorismo il Premier spagnolo Pedro Sanchez, che parla di "cause sconosciute" e "prossime ore critiche".