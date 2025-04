video suggerito

Il momento esatto del blackout in Spagna durante l'intervista di Coco Gauff: la reazione è virale Blackout in Spagna che ha creato non pochi problemi a Madrid durante il torneo di tennis. Coco Gauff è rimasto senza "voce" durante l'intervista.

A cura di Marco Beltrami

Anche il torneo di Madrid dunque deve fare i conti con l'impressionante blackout che ha colpito la Spagna, interessando anche zone del Portogallo e della Francia. Gioco interrotto nel Masters 1000 spagnolo e programma sospeso in assenza di corrente, a causa dei grandi disagi a giocatori, addetti ai lavori e telespettatori. Un fulmine a ciel sereno dunque per tutti, per una situazione davvero inedita in un evento così prestigioso. Un momento curioso è stato quello dell'inizio dei problemi, arrivato proprio mentre Coco Gauff rilasciava un'intervista.

L'intervista di Coco Gauff bloccata per il black-out a Madrid

E la tennista americana ha dovuto fare i conti dunque con questo imprevisto. Dopo la vittoria su Bencic, la numero 4 del mondo è stata stuzzicata sulla sua prestazione e anche sul suo momento di forma. Gauff ha iniziato a spiegare la sua dieta, con la necessità anche di riposarsi: "Ho sicuramente mangiato avocado toast e cos'altro? Oh, frutta. Quindi era praticamente tutto. Mi sono alzato presto. Non ho dormito molto bene stanotte, quindi forse ho solo bisogno di dormire un po'..".

Cosa è successo al torneo di Madrid

Qui però ecco il corto circuito con il microfono che all'improvviso ha smesso di funzionare. Silenzio surreale per Gauff che si è messa a ridere imbarazzata, non capendo cosa stesse succedendo. L'audio saltato è stato il primo dei malfunzionamenti tecnici, seguiti poi dall'assenza di segnale video e dal blackout generale che ha spinto gli organizzatori ad interrompere il torneo.

Solo il giudice di sedia Lahyani ha deciso, arbitrando di fatto in modo "old style", e senza il ricorso alla tecnologia, di far chiudere la partita tra Arnaldi e Dzumhur. Insomma una situazione davvero complicata per il torneo di Madrid che ha creato non pochi disagi e ritardi, con accavallamenti di partite. La speranza è che lo stop non si protragga per ulteriori ore