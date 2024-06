video suggerito

Halle 2024, il programma di oggi e gli orari TV: in campo Sinner e Berrettini Jannik Sinner gioca oggi ad Halle la prima partita da numero 1 della classifica ATP. Il tennista italiano affronta ancora una volta l’olandese Griekspoor. In campo anche Berrettini contro Michelses. I match si potranno seguire su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner sarà in campo nel primo pomeriggio di oggi ad Halle per il match di primo turno del torneo ATP 500. Sinner, che giocherà per la prima volta con lo status di numero 1 del mondo, affronterà per la quinta volta in carriera l'olandese Griekspoor. Sul campo centrale scenderanno anche Rublev, Zverev e Tsitsipas. Dovrà accontentarsi del campo numero 1 invece Matteo Berrettini, che è costretto a giocare a meno di due giorni dalla finale di Stoccarda, e lo farà con l'americano Michelsen.

Sinner e Berrettini in campo oggi ad Halle: il programma

Jannik Sinner disputerà oggi la prima partita da numero 1 della classifica ATP. Il tennista altoatesino sfiderà l'olandese Tallon Griekspoor, piegato nei quattro precedenti. L'incontro si giocherà sul campo centrale di Halle attorno alle ore 14. Sinner-Griekspoor è in programma come secondo incontro di giornata e seguirà Rublev-Giron, che aprirà la giornata. Sul centrale poi sarà la volta di Zverev e Tsitsipas, che sfideranno rispettivamente Otte e Squire.

Matteo Berrettini invece scenderà in campo sul campo numero 1, il secondo in ordine d'importanza, e lo farà contro il giovane americano Michelsen, proveniente dalle qualificazioni. In campo anche Bolelli e Vavassori, testa di serie numero 1 del torneo di doppio.

Le partite del singolare in programma ad Halle

Sinner-Griekspoor

Rublev-Giron

Zverev-Otte

Tsitsipas-Squire

Berrettini-Michelsen

Dove vedere il torneo di Halle in TV e streaming

Il torneo ATP 500 di Halle sarà trasmesso in diretta televisiva ed esclusiva da Sky, che lo manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Sul canale 201 dalle ore 11 alle 15 verrano trasmessi alcuni di giornata o del Queen's o di Halle. Mentre sul 203 tutta la giornata sarà dedicata al tennis e alternativamente verranno trasmessi gli incontri migliori o in prevalenza quelli dei tennisti italiani.