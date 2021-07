Fognini-Medvedev stanotte in TV alle Olimpiadi: orario e diretta streaming Fabio Fognini e Daniil Medvedev si affronteranno mercoledì 28 luglio a Tokyo in un match valido per gli ottavi di finale del torneo olimpico di singolare maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’incontro tra Fognini e Medvedev sarà trasmesso da Rai 2 e andrà in onda anche su Discovery+ in streaming, la partita degli ottavi inizierà alle 4 ora italiana.

A cura di Alessio Morra

Fabio Fognini è l'ultimo tennista italiano ancora in corsa nel torneo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il giocatore ligure ora è chiamato a disputare un incontro molto complicato. Fognini affronterà negli ottavi di finale il numero 2 ATP il russo Daniil Medvedev, giocatore che si trova molto a suo agio sul cemento, che però non vince titoli dallo scorso marzo, quando si impose a Marsiglia. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Rai 2 e su Discovery+ a partire dalle ore 4 del mattino di mercoledì 28 luglio.

A che ora gioca Fognini alle Olimpiadi contro Medvedev

Fognini-Medvedev è in programma sul campo centrale dell'Ariake Tennis Park come primo match. L'incontro ha un orario prestabilito ed inizierà alle 4 ora italiana (le 11 in Giappone) di mercoledì 28 luglio.

Olimpiadi, dove vedere Fognini – Medvedev in TV e streaming

La partita valida per gli ottavi di finale del torneo olimpico di Tokyo si potrà vedere in diretta TV su Rai 2, che però trasmetterà il match a sprazzi, perché sulla Rai vengono mandati in onda tanti eventi, e nella mattinata di mercoledì 28 luglio oltre al tennis ci sarà spazio anche per nuoto e scherma. E a quell'ora scenderà in campo anche Camila Giorgi, che affronterà nei quarti femminili Elena Svitolina. Fognini-Medvedev si potrà seguire in streaming su Eurosport e Discovery+.

Il tabellone di Fognini e Medvedev alle Olimpiadi di Tokyo

Fognini ha ottenuto due convincenti successi nei primi due turni. L'azzurro ha superato in due set prima il giapponese Sugita e poi sempre in due partite ha liquidato il bielorusso Gerasimov. Mentre Medvedev ha dovuto sudare nei trentaduesimi contro Bublik a differenza dell'incontro dei sedicesimi con Sumit Nagal, liquidato in un'oretta. Chi vincerà tra Fognini e Medvedev nei quarti di finale se la vedrà con il vincente di Carreno-Koepfer.

La classifica ATP di Fabio Fognini e Daniil Medvedev

Ha perso diverse posizioni Fognini che attualmente è il quarto italiano della classifica. Numero 31 ATP Fognini è alle spalle di Berrettini, Sinner e Sonego. Daniil Medvedev invece è il numero 2 della classifica mondiale. Davanti a lui c'è solo Djokovic.

I confronti diretti tra Fognini e Medvedev

Sono quattro i precedenti tra l'italiano e il russo. Il primo lo vinse Fognini a Cincinnati nel 2017, con il punteggio di 7-6 6-4. Curiosamente si sono affrontati sempre sul cemento, come accadrà anche mercoledì, e mai si sono sfidati in Europa. I tre match vinti da Medvedev si sono infatti disputati a Sydney (semifinale, 2018), a Shanghai (quarti, 2019) e in Australia nell'ATP Cup del 2020.