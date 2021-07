Olimpiadi di Tokyo, il tabellone del torneo di tennis: Musetti dalla parte di Djokovic Sorteggiato il tabellone del torneo di tennis olimpico, con gli accoppiamenti e gli avversari dei tennisti italiani. In quello maschile, Musetti sfida l’australiano Millman ma potrebbe incrociare Djokovic al 3° turno. Per Fognini e Sonego primi turni contro giocatori giapponesi. Nel femminile la Giorgi incrocerà la Brady, mentre la Errani sfiderà la Pavlyuchenkova. Paolini contro la Kvito.

A cura di Marco Beltrami

Sorteggiato il tabellone del torneo di tennis olimpico. Definiti dunque gli accoppiamenti e gli avversari dei tennisti e delle tenniste italiane. Per quanto riguarda gli uomini, primi turni alla portata per Fognini, Sonego e Musetti, con quest'ultimo che però rischia di ritrovare da avversario Djokovic al terzo turno. Più sfortunate le ragazze azzurre Giorgi, Errani e Paolini che dovranno fare i conti con match ostici.

Olimpiadi di Tokyo, gli avversari degli italiani nel tabellone maschile del torneo di tennis

Fabio Fognini, è stato inserito nella parte bassa del tabellone. Il ligure, testa di serie numero 15 del torneo se la vedrà contro il giapponese Sugita, in un match assolutamente alla sua potata. In caso di vittoria affronterà uno tra Gerasimov e Simon. Solo al terzo turno potrebbe incrociare la testa di serie numero 2 Medvedev. Sfiderà un altro padrone di casa, anche il numero 1 azzurro ai Giochi Lorenzo Sonego, testa di serie numero 12, che se la vedrà con Taro, e poi eventualmente con il vincente di Basilashvili-Carballes Baena. Nella parte alta del tabellone c'è Lorenzo Musetti, che inizierà contro l'australiano Millman. In caso di vittoria, l'incrocio con uno tra Sousa e Davidovich-Fokina e poi al terzo turno il possibile replay del Roland Garros contro il numero 1 al mondo Djokovic. Questi gli avversari degli italiani:

Musetti -Millman

-Millman Sonego (13) -Taro

-Taro Fognini (15)-Sugita

Il cammino di Djokovic, ai quarti può trovare Rublev, in semifinale uno tra Hurkacz e Zverev

Il favorito numero 1 è Novak Djokovic che sogna di vincere il Grande Slam e la medaglia olimpica. Al primo turno, la prima testa di serie se la vedrà contro Dellien. Tabellone non troppo complicato per Nole che ai quarti potrebbe incrociare Rublev. In semifinale poi sfida a uno tra Zverev e Hurkacz semifinalista a Wimbledon. Nella parte bassa subito un test difficile per la testa di serie numero 2 Medvedev che se la vedrà contro Bublik. Il russo potrebbe incrociare in semifinale Tsitsipas.

Le avversarie delle italiane nel torneo di tennis femminile di Tokyo 2020

Sorteggio tutt'altro che positivo per le tenniste italiane alle Olimpiadi di Tokyo. La numero 1 azzurra Camila Giorgi affronterà la testa di serie numero 11 Brady, avversaria molto ostica. Ad attendere invece Sara Errani c'è la finalista dell'ultimo Roland Garros Pavlyuchenkova, 13a testa di serie del tabellone. Brutta gatta da pelare anche per la Paolini, che si troverà di fronte Petra Kvitova, 10a giocatrice del seeding. Le avversarie delle azzurre:

Giorgi -Brady (11)

-Brady (11) Errani -Pavlyuchenkova (13)

-Pavlyuchenkova (13) Paolini-Kvitova (10)

Torneo di doppio, gli avversari di Musetti e Sonego

Per quanto riguarda invece il tabellone di doppio, nel maschile la coppia Sonego-Musetti inserita nella parte alta sfiderà quella spagnola Andujar-Carballes Baena. Al secondo turno il rischio forte è quello di incrociare le teste di serie numero 1 Mektic-Pavic. Anche in questo caso dunque non un sorteggio particolarmente fortunato per i portacolori italiani.

Tabellone maschile Tokyo