Sonego e Fognini avanti alle Olimpiadi, Musetti subito fuori dal torneo olimpico Bilancio in parità nel primo giorno del torneo olimpico di tennis. Hanno superato il primo turno Lorenzo Sonego, che ha annullato matchpoint a Daniel, e Fabio Fognini, che ha superato Sugita, mentre hanno perso subito Lorenzo Musetti e Sara Errani. Domenica scenderanno in campo Giorgi e Paolini.

Il torneo olimpico di tennis è iniziato male per l'Italia. Perché hanno perso subito Sara Errani e Lorenzo Musetti, ma a fine giornata il bilancio è in pari. Perché hanno ottenuto il successo nel primo turno Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, che continuano la loro avventura nei Giochi Olimpici e che scenderanno in campo lunedì.

Errani e Musetti ko

Musetti ha sfidato l'australiano Millman, un giocatore di medio cabotaggio che è stato capace di avere dei picchi molto alti ma che non è mai stato giocare continuo. L'australiano però si è rivelato un rivale davvero difficile per Musetti che è stato battuto in due set con il punteggio di 6-3 6-4. Mentre non aveva molte chance Sara Errani, numero 104 WTA, entrata per ultima in tabellone, che è stata superata nettamente dalla russa Pavlyucenkova, semifinalista all'ultimo Roland Garros, impostasi in due rapidi set.

Sonego annulla matchpoint e in rimonta batte Daniel

Taro Daniel sapeva di giocare una delle partite più importanti della carriera ed è partito molto bene, Sonego invece no, ma è stato bravissimo a non mollare quando la partita sembrava essergli sfuggita di mano. Daniel stanotte non dormirà. Avanti di un set e un break il nipponico ha servito per il match sul 5-4, ma ha perso in quel momento la battuta per la prima volta. Nel tie-break Daniel ha avuto matchpoint, ma Sonego con bravura è rimasto in partita lo ha agganciato e superato. Anche il terzo set è stato giocato sul filo, punto a punto, il più forte, l'azzurro, si è imposto vincendo un altro tie-break.

Passa anche Fognini

Deluso dopo il forfait di Berrettini che gli impedirà di partecipare al torneo di doppio, Fabio Fognini è sceso in campo e ha vinto in due set con Sugita. L'incontro è stato più duro di quanto il punteggio possa far immaginare. Un'ora e 48 minuti per un 6-4 6-3 finale.

I risultati del 1° turno maschile: Medvedev b Bublik 6-4 7-6, Fognini b Sugita 6-4 6-3, Sonego b Daniel 4-6 7-6 7-6, Millman b Musetti 6-3 6-4, Djokovic b Dellien 6-2 6-2.