Fabio Fognini è risultato positivo al Covid. L'esperto tennista spagnolo dovrà fare i conti con il Coronavirus ed è già finito in isolamento. Una situazione che spinge il giocatore ligure a rinunciare al torneo Sardegna Open, in cui sarebbe dovuto scendere in campo proprio oggi. Ma come sta il numero 16 della classifica Atp? A fare il punto ci ha pensato il diretto interessato sui social, attraverso le sue stories, spiegando di avere dei sintomi lievi.

Fabio Fognini positivo al Coronavirus

Un altro protagonista dello sport italiano si ritrova a fare i conti con il Coronavirus. Si tratta di Fabio Fognini, ovvero il numero 2 del tennis azzurro, che è risultato positivo al Covid dopo l'ultimo tampone. Il talentuoso giocatore non giocherà dunque oggi contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena nel secondo turno del Sardegna Open, torneo Atp 250 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Forte Village. Un forfait pesante, considerando che Fognini era la testa di serie numero 1 e almeno sulla carta favorito per la vittoria finale. Il suo posto sarà preso dal croato Danilo Petrovic.

Come sta Fabio Fognini, il messaggio su Instagram

A confermare la notizia ci ha pensato il diretto interessato in una delle sue stories su Instagram. Il classe 1987 ligure reduce dalla brutta eliminazione al primo turno del Roland Garros contro Kukushkin, ha rivelato di aver accusato una serie di sintomi, seppur lievi: "I sintomi sono molto lievi, un po' di tosse e febbre, mal di testa….ma purtroppo è arrivata questa notizia" . Fognini ha ribadito di essersi messo già in quarantena e dovrà restarci fino a quando un doppio tampone non darà esito negativo per almeno due settimane: "Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò presto".