video suggerito

Fognini giocherà Roma per l’ultima volta, l’addio al tennis sembra vicino: “C’è un inizio e una fine” Fabio Fognini ha annunciato che questi Internazionali d’Italia saranno gli ultimi della sua carriera. L’addio a Roma sembra anticipare anche l’addio al tennis dell’ex numero 9 ATP. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fabio Fognini prima del suo esordio a Roma ha annunciato che l'edizione 2025 degli Internazionali d'Italia sarà l'ultima nella quale parteciperà da tennista. Non ha parlato di addio al tennis, nell'intervista rilasciata a Sky, ma chiaramente queste parole sembrano il preludio al ritiro dall'attività, che potrebbe arrivare a fine stagione. Comunque andrà a finire questo torneo, così come andrà questa annata si elogerà la carriera di Fognini, che per tanti anni è stato il numero uno italiano e ha tenuto quasi interamente da solo tutto il movimento tennistico, in campo maschile.

"Voglio dare spazio ai giovani"

Il torneo di Roma per i giocatori italiani è sempre quello più importante, così è stato pure per l'ex numero 9 della classifica ATP che ha rilasciato un'intervista a Sky nella quale ha annunciato l'ultima partecipazione al Foro Italico: "Ho deciso che questa sarà la mia ultima Roma. Voglio dare spazio ai giovani e penso che sia giusto così. Ho fatto una bellissima carriera, e sono molto contento di tutto quello che ho fatto. Come in tutte le cose c’è un inizio e c’è una fine. Questo per me è il torneo dei sogni, dove cerco sempre di giocare bene avendo pressione extra".

La vittoria con Murray a Roma sarà sempre indimenticabile

Poi ha ricordato il momento più bello vissuto a Roma: "La vittoria con Murray è stata la mia partita più bella qui. Lui all'epoca era il numero 1 penso sia stata la partita più bello che ho giocato agli Internazionali. In questi anni ho capito che il tennis è tanta passione, sacrificio, un po’ di fortuna e felicità".

Giovedì 8 in campo contro Fearnley

Fognini non ha in realtà parlato di addio al tennis, ma viene facile da fare questa equazione, considerate anche le quasi 38 primavere del tennista italiano, che in carriera ha vinto 9 titoli ATP (su tutti quelli di Monte Carlo) e vinto il doppio agli Australian Open, farà il suo esordio nel torneo contro l'inglese Jacob Fearnley, un giocatore in ascesa, il tabellone poi gli proporrebbe il derby con Berrettini.