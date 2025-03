video suggerito

Fognini furibondo con i tifosi molesti al Challenger di Napoli: “Non ora che sto servendo!”. E perde Fabio Fognini è stato eliminato al primo turno del challenger di Napoli dal belga Onclin. Nel momento decisivo dell’incontro alcuni spettatori molesti lo hanno disturbato tra la prima e la seconda di servizio. Cosa che non va mai fatta nel tennis. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Al netto delle polemiche, di una serie di momenti caotici e pepati, certo non si può dire che non ci siano emozioni nel torneo Challenger 125 di Napoli, dove Fabio Fognini, uno dei favoriti, è stato eliminato al primo turno. L'ex top ten nel finale di partita è stato disturbato ed ha perso il controllo, in un momento delicatissimo. Un momento in cui era riuscito a rimettere in piedi un incontro che sembrava quasi totalmente compromesso. Alcuni spettatori hanno parlato quando stava per servire e il giocatore ligure ha perso il controllo, inalberandosi. Il successivo sostegno del pubblico non gli è bastato per riuscire a recuperare e a vincere contro il belga Onclin.

Onclin-Fognini primo turno al challenger Napoli

Gauthier Onclin è stato l'avversario di Fabio Fognini. Questo tennista belga, di quattordici anni più giovane, parte meglio, si mette avanti di un break e chiude 6-3 il primo set, subisce il ritorno dell'italiano che si prende la seconda partita per 6-4. Si decide tutto al terzo. La partita è tirata. Fognini lotta con la grinta dei giorni migliori. Onclin ne ha di più e si prende un break di vantaggio. Sul 5-4 serve per il match, ma l'italiano gli strappa il servizio: 5-5. La partita si riapre con Fabio che pensa magari di sfruttare anche la sua grande esperienza in un momento così equilibrato.

Fognini si infuria con gli spettatori fastidiosi

Sul 15-15 Fognini non mette la prima, qualche spettatore parla, dice qualcosa, una parolina, forse due o tre, molto fastidiose per Fognini che dopo un brusio e uno ‘shhhh' dell'arbitro torna a servire, ma disturbato da quell'interruzione sbaglia: doppio fallo, 15-30. Fognini si arrabbia, dice qualcosa di troppo, bestemmia, urla, l'arbitro si fa sentire. Fognini è furioso ed è chiarissimo quando dice: "Non ora. Non ora che sto servendo".

Fognini eliminato da Onclin

Quell'interruzione lo ha scomposto e lo ha danneggiato, non poco. Qualcuno dagli spalti interviene, cerca di dargli coraggio urlando frasi fatte del tipo ‘ce la farai lo stesso'. L'arbitro interviene chiedendo silenzio. La partita riprende. Fognini perde il servizio e poco dopo anche set e partita, 7-5. Fabio è fuori. Onclin continua a giocare.