Fognini e Evans infiammano gli Internazionali di Roma, interviene l’arbitro: “Tu non urlare con me” Episodio controverso durante la partita tra Fognini ed Evans con l’arbitro che ha dato ragione al primo su una palla giudicata buona, commettendo un grave errore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La partita tra Fognini ed Evans agli Internazionali d'Italia in corso di svolgimento a Roma non ha tradito le aspettative. A trionfare è stato il tennista italiano, che ha regalato spettacolo infiammando il pubblico capitolino. Non sono mancati anche i momenti di tensione, facilmente prevedibili alla luce del carattere importante di entrambi i giocatori. Una controversa decisione dell'arbitro Lahyani ha mandato su tutte le furie il giocatore britannico.

Cosa è successo tra Fognini ed Evans, arbitro Lahyani protagonista in negativo

Il momento di tensione si è verificato nel terzo set, quando sul 3-1 per Fognini, Evans ha avuto la possibilità di piazzare il controbreak. Un dritto di Fognini ha alimentato il dibattito, visto che la pallina sembrava fosse finita fuori già a velocità normale. Chiesto il controllo del giudice di sedia, che ha abbandonato la sua postazione per verificare il segno. Nel frattempo i due giocatori a rete si sono avvicinati e hanno dato il la ad un dibattito.

Il clamoroso errore del giudice di sedia, discussione a tre con Fognini ed Evans

In pratica Evans ha mostrato il segno all'arbitro che però ha spiegato che non era quello: a suo dire il marchio lasciato dalla pallina sulla terra rossa era un altro lì vicino, e che aveva pizzicato la riga. Lahyani d'accordo con Fognini, ha scatenato la rabbia di Evans che ha poi discusso con l'azzurro. Fabio ha continuato ad indicare quello che secondo lui era il segno giusto, non riuscendo a convincere l'avversario sicuro, della sua idea. Lahyani ha ribadito che la ragione era dalla parte del giocatore ligure, provando a chiudere il discorso. Una discussione accesa tra i due giocatori, ma quasi con il sorriso.

La tecnologia dà ragione a Evans, penalizzato da un errore arbitrale

Alla fine dunque punto a Fognini, mentre il replay del falco ha mostrato che la palla era effettivamente fuori e non di poco: errore anche abbastanza evidente dunque da parte dell'arbitro, che si è fatto ingannare da un segno sbagliato. Una situazione che in futuro non rivedremo, visto che la tecnologia sarà utilizzabile anche sulla terra rossa.

Molto arrabbiato Evans che ha continuato a protestare con l'arbitro. Fortunatamente per lui, comunque questo errore non ha inciso particolarmente, visto che dopo è arrivato comunque il break anche con un tocco favorevole della rete. Comunque per il tennista della Gran Bretagna la questione non è finita lì. Al momento del ritorno in panchina per il cambio campo, Evans è tornato a sfogarsi pesantemente con Lahyani, proprio a favore di microfoni.

La lite tra Lahyani ed Evans

"Questo è un furto" ha gridato Dan Evans, che poi ha iniziato ad urlare in direzione dell'ufficiale. "Devi ascoltarmi!" ha tuonato il 33enne, per farsi sentire dall'arbitro che dal canto suo, ha risposto a tono: "Non parlarmi così, devi farlo in modo professionale. Non urlarmi contro. Possiamo parlare normalmente per favore". Quando il tennista inglese si è placato, ecco la spiegazione del warning rifilato: una parola volgare di troppo, che non è sfuggita a Lahyani.