Fognini dice cosa è successo nello spogliatoio di Sinner alle Finals: Vagnozzi aveva una richiesta

Fabio Fognini è una delle rivelazioni di Ballando con le stelle 2025. L'ex tennista si sta ben disimpegnando nella trasmissione Rai, conquistando gli spettatori anche con la sua simpatia. Domenica scorsa "Fogna" si è concesso una giornata di relax, e si è goduto dal vivo alla Inalpi Arena di Torino la super finale delle ATP Finals tra Sinner e Alcaraz. Un'occasione per scattare foto con i due fenomeni e scambiare anche quattro chiacchiere negli spogliatoi. E non sono mancati i momenti simpatici. Ne ha parlato lo stesso Fognini in una chiacchierata nel dietro le quinte di Ballando con la padrona di casa Milly Carlucci.

Fognini racconta l'incontro negli spogliatoi di Torino con Sinner e il suo team

In primis Fognini ha fatto visita a Jannik Sinner, che Fabio conosce benissimo e nei confronti del quale ha speso sempre bellissime parole di stima. In questo caso, oltre ai saluti di rito, ha ricevuto una richiesta speciale da parte del coach dell'azzurro, Simone Vagnozzi: "Quando sono andato via dagli spogliatoi per andare da Jannik, Vagnozzi mi fa: ‘Dai facci un passo di ballo’".

Il ligure ha provato a far bella figura tra un sorriso e l’altro, chiamando in causa anche la sua maestra e compagna d’avventura Giada Lini: "Allora ho iniziato. Con la maestra da due giorni, ci abbiamo messo un’ora per prendere il tempo su questo passo e le ho detto ‘me lo devi levare’. È stato bello". Una parentesi memorabile tra tennis e ballo.

L'incontro tra Fognini e Alcaraz, e la sorpresa di Fabio

Dallo spogliatoio dell’azzurro a quello del suo avversario. A Torino Fognini è rimasto sorpreso da Alcaraz, che ha dimostrato di seguirlo in questa nuova avventura da ballerino: "Carlos mi dice: ‘Guarda che i tuoi video mi fanno pisciare dal ridere’. Mi stava guardando". Grande felicità da parte di Milly Carlucci: "Ma questa è una notizia: Carlos Alcaraz ci segue!"

L'ex giocatore italiano ha fatto visita ad entrambi i finalisti, iniziando con lo spagnolo. I due sono legati da un rapporto di stima e amicizia, consolidatosi anche dopo l’ultimo bellissimo match andato in scena a Wimbledon. Una sfida tiratissima che il giovane campione spagnolo è riuscito a portare a casa al quinto set. In quell’occasione Fabio ha chiesto a Carlos la sua maglia, come cimelio da consegnare a suo figlio, grande fan dello spagnolo.