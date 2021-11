Finale ATP Finals, oggi Zverev-Medvedev: orari e dove vederla in TV Alexander Zverev e Daniil Medvedev giocheranno oggi la finale delle ATP Finals di Torino. L’incontro inizierà alle ore 17 e sarà trasmesso in Tv anche in chiaro.

A cura di Alessio Morra

Oggi si disputerà la finale delle ATP Finals 2021. A Torino scenderanno in campo Alexander Zverev e Daniil Medvedev, il campione in carica. L'incontro inizierà alle ore 17 e sarà trasmesso in diretta Tv sia da Sky che in chiaro da Rai 2. Stasera si scoprirà chi sarà nuovamente il ‘Maestro'. Sia Zverev che Medvedev hanno già vinto il torneo. Il tedesco in semifinale ha sconfitto in tre set Novak Djokovic.

ATP Finals, dove vedere Zverev – Medvedev in TV e streaming

L'ultimo atto delle Finals sarà trasmesso in diretta televisiva naturalmente da Sky, che detiene i diritti in esclusiva di questo torneo fino al 2025. Zverev-Medvedev si potrà vedere sia su Sky Sport Uno (canale 201) che su Sky Tennis (canale 205). L'incontro sarà commentato da Elena Pero e Paolo Bertolucci. Ma la finale delle Finals verrà mandata in onda anche in chiaro da Rai 2, con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Paolo Cané. Inoltre Zverev-Medvedev si potrà seguire in diretta streaming tramite SkyGo, Now e Raiplay.it.

Zverev alle ATP Finals oggi, orario e programma della partita contro Medvedev

L'ottava e ultima giornata di gare delle ATP Finals a differenza delle edizioni del passato giocate a Londra prevede prima la finale del torneo di singolare e poi quella del doppio. Dunque alle ore 17 scenderanno in campo Zverev e Medvedev, a seguire invece la finale del torneo di doppio Herbert/Mahut – Ram/Salisbury

I confronti diretti tra Zverev e Medvedev

Questa sarà la dodicesima sfida tra Zverev e Medvedev. Il numero 3 e il numero 2 ATP. Due ragazzi di grande talento che un giorno sicuramente avranno la chance di diventare il numero 1 al mondo. Medvedev è in vantaggio negli head to head, conduce 6 a 5. Il dato curioso è che il russo ha vinto le ultime cinque sfide. Martedì scorso il russo si impose al tie-break del terzo set con Zverev che dopo essere stato annichilito nel 1000 di Bercy è andato vicinissimo al successo. E ora Zverev sarà favorito. Perché la storia delle Finals insegna che quando si affrontano in finale due giocatori che hanno incrociato le racchette nella fase a gironi quasi sempre ha vinto colui che aveva perso nella fase a gironi.

Il cammino di Zverev e Medvedev nelle ATP Finals

Il tedesco ha esordito contro Berrettini, che si è ritirato all'inizio del secondo set, poi ha perso con Medvedev prima di battere nettamente Hurkacz, e con quel successo ha eliminato Sinner. In semifinale Zverev ha battuto Djokovic, come ha fatto alle Olimpiadi di Tokyo. Medvedev invece ha superato nel primo match Hurkacz, poi ha vinto contro Zverev prima di vincere un incontro meraviglioso contro Sinner. In semifinale il russo ha poi vinto nettamente contro Ruud.