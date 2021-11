Medvedev primo finalista delle ATP Finals: battuto Ruud, sfiderà Djokovic o Zverev Il detentore delle ATP Finals batte in semifinale Casper Ruud in due set e si qualifica per la finale. Medvdev affronterà Djokovic o Zverev domenica a Torino.

A cura di Alessio Morra

Daniil Medvedev è il primo finalista delle ATP Finals 2021. Il russo, vincitore un anno fa, ha sconfitto in due set il norvegese Casper Ruud, l'unico intruso tra i magici quattro. Medvedev domani alle ore 17 scenderà in campo contro il vincente della seconda semifinale che disputeranno stasera il numero 1 Djokovic e Zverev.

Se la sfida che si giocherà stasera è affascinante e anche incerta, nonostante Djokovic sia abbastanza favorito, nella prima semifinale delle Finals giocate in Italia non c'erano tanti dubbi sull'esito finale. Medvedev si è imposto in due set su Ruud, che ha disputato un torneo eccezionale, ha battuto Norrie e Rublev in rimonta e si è guadagnato un posto in semifinale. Il primo set è stato equilibrato, un solo break ha determinato il 6-4. Lo strapotere del numero 2 ATP nel secondo set aumenta, il 6-2 è rapido. In meno di novanta minuti si chiude la prima semifinale delle Finals di Torino.

Medvedev attende dunque il vincente di Djokovic – Zverev. Il giocatore russo disputerà la seconda finale consecutiva delle ATP Finals e l'ennesima finale importante di questa stagione. Ha giocato e vinto quella degli US Open (contro Djokovic) e dell'Open del Canada, mentre ha perso quelle degli Australian Open e di Parigi Bercy. Ruud chiude una stagione favolosa, ha guadagnato decine di posizione e vinto cinque tornei.

Nel torneo di doppio la prima coppia finalista è quella formata dall'americano Ram e dal britannico Salisbury che al super tie-break hanno sconfitto i croati Mektic e Pavic, numeri 1 del Ranking. La seconda semifinale la disputeranno alle 18:30 invece Herbert e Mahut contro Granollers e Zeballos.