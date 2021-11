Zverev perfetto, eliminato Djokovic: sarà finale contro Medvedev alle ATP Finals Partita magistrale di Alex Zverev, che si è preso la finale dell’ATP Finals di Torino eliminando il numero uno del mondo Novak Djokovic: domani alle 17 sfiderà Medvedev al al Pala Alpitou.

A cura di Vito Lamorte

Alexander Zverev si è preso la finale dell'ATP Finals di Torino 2o21 eliminando il numero uno del mondo Novak Djokovic con una gara perfetta (7-6 4-6 6-3). Sascha è stato efficace al servizio efficace e negli scambi lunghi si è dimostrato sempre sul pezzo: il 24enne di Amburgo non ha lasciato spazio a Nole, che ha dato segnali di nervosismo proprio mentre Zverev acquisiva sempre più consapevolezza.

Il numero 3 del ranking ATP nel primo set, durato un'ora e cinque minuti, ha rimonta il vantaggio iniziale del fenomeno serbo e ha vinto 7-6 al tie break in maniera davvero esaltante. Nel secondo set Zverev ha sempre dato l'impressione di avere una marcia in più ma Djokovic ha risposto alla grande e ha ribaltato l'inerzia del match togliendo il servizio all'avversario e vincendo 6-4 pur sprecando quattro palle set. Nel parziale decisivo Sascha si è portato sul 3-1 piazzando un break importante e ha tenuto il servizio, non lasciando scampo all'avversario e vincendo 6-3.

Dopo aver battuto il Djokovic il tedesco ha commentato così il suo successo in semifinale e l'accesso all'ultimo atto del torneo: "È stato un match fantastico, ho grande rispetto per Djokovic: è un giocatore pazzesco, forse il più vincente di tutti. Io sono il campione olimpico, lui ha vinto gli Us Open e spero che il pubblico di Torino mi supporti e mi sostenga".

Ad alzare la coppa a Torino sarà uno tra Zverev, campione nel 2018, e Daniil Medvedev, trionfatore 12 mesi fa che nel pomeriggio ha eliminato Ruud nell'altra semifinale: sono undici i precedenti tra i due, con il russo che ha vinto gli ultimi cinque consecutivamente, compreso quello di pochi giorni fa al Pala Alpitour. Nell'atto conclusivo di domenica, ore 17.00, entrambi andranno a caccia del bis in carriera alle ATP Finals. Nole, invece, non potrà portare a compimento il sogno di raggiungere Roger Federer a quota sei vittorie al Master di fine anno.