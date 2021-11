Medvedev batte Zverev alle Atp Finals: ipotecate le semifinali, aspettando Sinner Medvedev ha vinto la seconda partita di fila alle Atp Finals, superando anche Zverev giustiziere di Berrettini. Ora il russo ha ipotecato le semifinali del torneo.

A cura di Marco Beltrami

Quella tra Danil Medvedev e Alexander Zverev alle Atp Finals di Torino è stata una vera e propria battaglia. A spuntarla alla fine è stato il numero 2 al mondo, che ha superato in 3 set il tedesco che lo segue di una posizione nella classifica Atp. 6-3, 6-7, 7-6 dopo due ore e mezza di match sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino, in favore del russo che grazie a questo successo ipoteca le semifinali del prestigioso torneo.

Pronostici dunque confermati alle Finals, con Medvedev che dopo l'esordio positivo contro Hurkacz ha concesso il bis nella seconda giornata del Gruppo Rosso. Non è stato facile avere la meglio di Zverev che a sua volta era reduce dalla partita particolare contro Matteo Berrettini, vinta per il ritiro dell'azzurro quando era in vantaggio di un set. Dopo un avvio perentorio, infatti il numero due del mondo ha incassato il ritorno di Zverev abile a portare il match al terzo set. Braccio di ferro nel decisivo parziale, con Medvedev che dopo il brivido di due match-point annullati è riuscito a chiudere.

La situazione di classifica del gruppo vede Medvedev davanti a tutti con due vittorie all'attivo, davanti a Zverev. A questo punto sarà decisivo l'esito del confronto tra Hurkacz e Jannik Sinner, con quest'ultimo che è subentrato a Matteo Berrettini. Quest'ultimo ha deciso di abbandonare il torneo dopo l'infortunio rimediato nel match d'esordio agli addominali. Vietato sbagliare dunque per il suo sostituto che eredita da Matteo il ko contro Zverev. Jannik dovrà vincere sia con il polacco che poi nell'ultimo match del girone contro Medvedev per una qualificazione in semifinale, che si preannuncia complicata.

