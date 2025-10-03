Felix Auger-Aliassime si è appena sposato ma non potrà giocare con la fede nel torneo di Shanghai

Felix Auger-Aliassime è pronto per affrontare a Shanghai il suo primo torneo di tennis da uomo sposato. Il tennista canadese, numero 13 al mondo, pochi giorni fa si è unito in matrimonio con Nina Ghaibi, la sua fidanzata storica. La 25enne, grande appassionata di equitazione e amazzone professionista, è al suo seguito in Asia. Prima di fare il suo esordio contro Tabilo, Auger-Aliassime ha parlato di una piccola difficoltà legata al suo nuovo stato civile.

Auger-Aliassime prova ad allenarsi a Shanghai con la fede dopo il matrimonio

In particolare, il giocatore che ha recentemente affrontato Sinner in semifinale agli US Open ha raccontato le conseguenze dell’indossare la fede. Auger-Aliassime non ha voluto rinunciare a portare l’anello al dito anche durante gli allenamenti. Una scelta che però gli è costata qualche problema, con buona pace dei programmi iniziali. A Tennis TV, il classe 2000 ha spiegato: "Ho pensato per tutto l’anno che avrei dovuto allenarmi con la fede, per vedere come mi sarei sentito".

Perché il tennista canadese deve rinunciare all'anello

Purtroppo per lui, però, la fede e la racchetta non possono “convivere”, a giudicare dalle conseguenze per la sua mano: "Purtroppo mi è venuta una vescica mentre mi allenavo con essa, quindi dovrò trovare un modo per tenerla al sicuro. Ma non credo che giocherò con la fede, purtroppo". Non può permettersi di avere fastidi al dito e alla mano nei prossimi match, e per questo sarà costretto a rinunciarvi.

Questo non significa però separarsene del tutto anche durante le partite. L’anello sarà sempre con lui, visto che il giocatore canadese ha già trovato una soluzione che gli consentirà di conservarlo nel borsone e indossarlo subito dopo i match, quando le mani saranno libere: "Ho una piccola borsetta speciale in cui la conserverò, che terrò nella mia borsa da tennis: questo sarà il piano". Una bella dimostrazione d’affetto per sua moglie, che lo sta accompagnando a Shanghai. Quasi una “luna di miele” improvvisata per i due, come spiegato dallo stesso giocatore sui social.