Falsa partenza in Darderi-Tsitsipas: il primo punto viene annullato, si riparte da zero ad Halle Problema tecnico ad Halle tra Darderi e Tsitsipas, arbitro bloccato: match sospeso dopo il primo 15, si riparte tra lo stupore generale.

A cura di Marco Beltrami

La partita tra Darderi e Tsitsipas ad Halle è iniziata in modo a dir poco curioso. Si è trattato in realtà di una falsa partenza, visto che il giudice di sedia ha di fatto fatto ricominciare il match dopo il primo punto. Il motivo? Un problema di natura tecnologica. Alla fine a trionfare è stato il greco dopo una vera e propria battaglia.

Episodio curioso tra Darderi e Tsitsipas ad Halle

Pronti, via, ed ecco un servizio di Darderi subito incisivo. Primo 15 per il tennista italiano, che però l’arbitro Lahyani ha deciso di non confermare. Il motivo? La necessità di ricorrere al “falco” per capire se la pallina avesse toccato o meno la linea e dunque se fosse realmente buona oppure no. Le cose, però, non sono state così semplici, e si sono prolungate tra lo stupore dei due giocatori.

Cosa è successo, perché l'arbitro ha fatto rigiocare il match

Lo stesso Lahyani ha spiegato che in realtà c’era un problema al mezzo tecnologico, che impediva quindi la corretta valutazione del punto. L’occhio di falco, strumento ormai fondamentale nel circuito, era temporaneamente fuori uso. Tsitsipas ha ribadito i suoi dubbi sulla validità del servizio di Darderi, e i due si sono anche confrontati pacatamente sotto gli occhi del giudice di sedia. La situazione, insolita ma gestita con calma, ha generato un breve confronto anche col pubblico, curioso di capire cosa stesse succedendo.

L'arbitro Lahyani fa ricominciare la partita

L’arbitro, dopo qualche secondo di incertezza, ha risolto l’impasse spiegando ai due tennisti e al pubblico presente di non poter prendere una decisione senza il supporto del falco. “Non posso decidere se è buona o fuori”, ha detto chiaramente dallo sgabello, sottolineando l’impossibilità di assegnare il punto in mancanza del supporto tecnologico.

A quel punto, la scelta è stata inevitabile: far rigiocare il punto come se nulla fosse accaduto. Di fatto, il match è ripartito da zero. Un episodio inedito e curioso, che ha acceso un sorriso anche tra gli spettatori presenti sugli spalti, consapevoli di trovarsi davanti a qualcosa di insolito.

La sfida riprende, la tecnologia viene ripristinata

Chissà cosa sarebbe successo se una situazione simile si fosse concretizzata in un momento cruciale della partita, magari sul match point. Fortunatamente, tutto è accaduto in avvio, quando il punteggio era ancora sullo 0-0 e tutto era ancora da decidere. Resta però il campanello d’allarme sull’affidabilità della tecnologia anche nei tornei di alto livello, dove ormai l’assistenza elettronica è diventata parte integrante del gioco.

Nel frattempo, Darderi e Tsitsipas hanno ripreso regolarmente l’incontro, archiviando l’episodio. Ma quel primo 15, vinto e poi annullato, resta lì, come piccola curiosità statistica in un match che poteva iniziare diversamente. E che ricorda, in fondo, che il tennis è anche fatto di imprevisti.