Etcheverry fa l’impresa ma scopre il programma di Wimbledon durante l’intervista: è scioccato Etcheverry dopo la maratona con Zapata ha scoperto di dover rigiocare a Wimbledon dopo poche ore per il secondo turno. La sua reazione è diventata virale.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2023 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giornata record a Wimbledon oggi con tantissime partite in programma. Questi gli effetti del maltempo che ieri ha impedito il corretto svolgimento dei match rimandati in massa. Tra i pochi match disputati sui campi coperti, c'è stato anche quello molto divertente tra Tomas Etcheverry e Bernabe Zapata Miralles, tra l'altro finita molto tardi.

Chi ha assistito al confronto tra l'argentino numero 32 del ranking ATP e lo spagnolo (53) sicuramente si è divertito. Quasi 5 ore di match con il tennista sudamericano che ha conquistato la sua prima vittoria nel tabellone principale di Wimbledon con una bella rimonta dopo essere stato sotto di due set. La partita che è iniziata su un campo secondario, ed è finita su uno di quelli principali si è chiusa con il risultato di 6-7 (5), 5-7, 6-3, 6-4 e 7-5 in favore di Etcheverry.

Una gioia incontenibile per l'argentino che si è guadagnato la possibilità di giocare il secondo turno contro lo svizzero Wawrinka che a sua volta ha battuto Emil Ruusuvuori 7-5, 7-5, 6-4. Un match stimolante per Etcheverry che ha dichiarato simpaticamente: "È stato difficile giocare perché c'era molto vento, e sono scivolato diverse volte. Devo continuare a imparare a muovermi su questa superficie, e accettare che potrei cadere. Sono stato in grado di mostrare il mio livello. Wawrinka? L'ho visto così tante volte in TV (ride, ndr)".

Leggi anche Sinner si presenta a Wimbledon stravolgendo le regole: questa non è una semplice borsa

A proposito del prossimo match Tomas Etcheverry in realtà nell'immediato post partita aveva perso il sorriso. Nella classica intervista in campo, il giocatore argentino ha scoperto che la sua seconda partita era stata programmata per oggi, senza dunque possibilità di giovare di un giorno di riposo. Una scelta che lo ha spiazzato lasciandolo letteralmente a bocca aperta. La reazione di Etcheverry è infatti subito diventata virale: "Cosa? Devo giocare di nuovo domani?".

Non se lo aspettava proprio Etcheverry, che ha dovuto comunque accettare il tutto a malincuore. Un motivo in più per correre negli spogliatoi e cercare di guadagnare riposo. La sfida con Wawrinka infatti si prospetta dura