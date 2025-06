Errani e Vavassori trionfano nel doppio misto al Roland Garros: “Grazie Andrea, il mio miglior amico”

video suggerito

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto del Roland Garros. L'Italia si aggiudica così il primo titolo Slam a Parigi. Errani e Paolini sono in corsa nel doppio femminile, mentre Sinner e Musetti sono in semifinale nel torneo maschile.

A cura di Alessio Morra

Sara Errani e Andrea Vavassori sono i campioni del Roland Garros. La coppia italiana ha vinto il torneo di doppio misto. Errani e Vavassori, che lo scorso settembre avevano già vinto gli US Open, hanno sconfitto in finale gli americani King e Townsend con il punteggio di 6-4 6-2. Era dal 1958 che l'Italia non si aggiudicava il torneo di doppio misto del Roland Garros, all'epoca Nicola Pietrangeli fu campione (vinse anche in singolare quell'anno) con l'inglese Shirley Bloomer.

Quanto guadagnano Errani e Vavassori con il successo al Roland Garros

Il primo set è stato molto equilibrato in avvio, palla break annullata dagli azzurri, che poi nel momento decisivo hanno cambiato passo e dopo il primo break hanno straripato. 6-4 il primo set, poi break in apertura, altro break e 6-2 finale. Un trionfo che regala un titolo Slam, da ricordare per sempre, e anche 122 mila euro da dividere equamente: che fanno 61 mila a testa.

Settimo Slam in doppio per Errani, terzo per Vavassori

Erano favoriti e hanno confermato la loro forza Sara e Andrea che fanno il bis: perché è il secondo titolo Slam in coppia nel misto, dopo quello vinto a New York nel 2024. Per Sara è il settimo titolo Slam in assoluto, cinque in tandem con Roberta Vincini. Mentre per Vavassori è il secondo in assoluto, vinti entrambi in misto, mentre ha perso tre finali con Bolelli in singolare. Errani e Vavassori sono implacabili: hanno giocato assieme sette tornei e in tandem ne ha vinto tre, il terzo è quello di Indian Wells.

Le parole di Vavassori ed Errani, gli elogi dello sconfitto King

Vavassori ed Errani si prendono i complimenti degli avversari, in particolare di King che a Sara dice: "Siete dei campioni, delle persone positive, siete fortissimi". Poi ha preso il microfono Errani: "È speciale essere qui con te, grazie, grazie al nostro team, è stato un torneo lungo ma non è ancora finito. Sei il mio miglior amico. Amo il tennis, è bello studiare e imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Grazie al pubblico, perché è incredibile giocare qui, ora avrò ricordi splendidi anche su questo campo. Questo è uno dei migliori tornei del mondo".

Gioioso anche Vavassori: "Faccio i complimenti ai miei avversari. Con King ci prendiamo in giro perché spesso giochiamo contro, faccio i complimenti a voi, ma soprattutto a Sara, la ringrazio. Bello essere qui in un'altra finale Slam. Amiamo giocare insieme, siamo amici. Siamo grati di avere tanti amici e un bel team. Ed è bello vedere tante persone che tifano per noi in un torneo di doppio misto".