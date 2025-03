video suggerito

Errani e Vavassori trionfano nel misto a Indian Wells: vincono una cifra altissima per sole tre partite Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Indian Wells. I due italiani hanno portato a casa anche una cifra notevolissima.

A cura di Alessio Morra

Il torneo di Indian Wells non aveva regalato gioie al tennis italiano, anzi tante piccole delusioni. Ma è stato tutto spazzato via da Sara Errani e Andrea Vavassori che si sono aggiudicati il torneo di doppio misto, che eccezionalmente si è giocato in California. I campioni olimpici di specialità hanno vinto al super tie-break e si sono pure aggiudicati quasi 100 mila euro.

Errani e Vavassori campioni a Indian Wells

Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo di doppio misto a Indian Wells battendo nella finale del torneo a inviti l'americana Mattek-Sands e il croato Pavic con il punteggio di 6-7 6-3 10-8. Il tie-break decisivo è stato vinto in rimonta, visto che la coppia rivale era avanti 7-4. Una giornata splendida per i due azzurri che avevano battuto Arevalo/Babos e Krawczyk/Skupski.

Le parole di Sara e Andrea dopo il successo

Dopo la partita Errani ha espresso la sua gioia dicendo: "È stato pazzesco, lo stadio era pieno e l'atmosfera era bellissima. È stata una bella partita, molto lottata. Sono felicissima. Queste partite aiutano a crescere, prendere fiducia e migliorare. Mi piace tantissimo stare con Jasmine e Andrea: loro sono libri di tennis da scoprire".

Mentre Vavassori pensa al futuro e parlando con Sky Sport ha detto che il misto può avere un futuro, oltre le prove Slam: "Oggi è stata la dimostrazione che il doppio misto può funzionare alla grande, ci siamo divertiti sia noi che il pubblico – Proporrò un circuito di doppio misto, con un ranking a parte. Così la gente potrebbe seguire le coppie. Il tennis è uno dei pochi sport in cui gli uomini e le donne possono giocare insieme, è una bella cosa". Il successo ha portato loro pure 100 mila dollari, al cambio attuale oltre 90 mila euro.