Errani e Paolini in semifinale agli US Open, scappa la battuta su Sinner e Musetti: “Non è normale”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Sembra quasi normale ma non lo è". La frase di Jasmine Paolini sulla sfida nei quarti tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scandisce bene cosa significa per il tennis italiano avere in questa fase del tabellone agli US Open 2025. "Jas" e Sara Errani hanno già scollinato il turno conquistando la semifinale. Ma l'euforia per essersi spinte così in avanti nel torneo americano non fa dimenticare il match più atteso, che in patria sarà disputato nella notte tra oggi e domani (intorno alle 3:00).

L'attenzione dei tifosi e degli appassionati è vincolata alla sveglia programmata per aprire gli occhi e godersi lo spettacolo di un incontro che si prospetta emozionante: da un lato il numero uno al mondo che è reduce dalla vittoria schiacciante contro Bublik ed è consapevole che solo vincendo può difendere lo scettro nel ranking da Alcaraz, dall'altro il connazionale che s'è liberato di Munar quasi senza sudare e appare in un buon momento di forma.

Errani e Paolini sul match tra Sinner e Musetti: "Pazzesco"

Come andrà a finire? "Sono due giocatori incredibili, due persone pazzesche – le parole di Sara Errani -. Penso sarà un bel match che tutta l'Italia e noi per prime vogliamo vedere. Speriamo di non giocare lo stesso orario". Dovrebbero farcela, visto che il match che vale la finale contro la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe è previsto per le 23/23:10 circa.

Leggi anche Jannik Sinner resta il numero uno nel ranking Atp se: tutti gli scenari dopo gli Us Open

"Un match pazzesco ai quarti di uno Slam – aggiunge Paolini -. Sembra quasi normale ma non lo è. Mi aspetto una partita molto divertente e interessante". Chi la spunta, sfida uno tra Auger-Aliassime e de Minaur, avversari sulla carta alla portata. Scherzi della sorte in un lato del tabellone ‘sconvolto' prima dal ritiro di Jack Draper poi dall'uscita di scena di Zverev. Dall'altra parte, invece, a contendere l'accesso in finale saranno l'eterno Djokovic (che ha eliminato il beniamino di casa, Fritz, tra un battibecco con arbitro e pubblico e una danza beneaugurante) e Carlos Alcaraz.

Jas e Sara sono in semifinale agli US Open: "È bellissimo"

La vittoria sulla coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla olandese Demi Schuurs è arrivata con un pizzico di sofferenza e qualche brivido nel secondo set. Ma il punteggio di 6-1, 7-6 (ottenuto in un'ora e 44 minuti di gioco) dà il giusto merito a Errani e Paolini. "Siamo partite abbastanza bene – spiega Sara a SuperTennis Tv -, poi la partita si è un po' complicata. Nel tie-break, però, abbiamo cercato di fare il nostro tennis". Emozioni? Tante. Jasmine le descrive così: "È bellissimo per me essere per la prima volta in semifinale qui".