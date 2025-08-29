Sinner va ad allenarsi subito dopo la partita, Zverev lo vede: gli urla incredulo la sua reazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Avversari diversi per Jannik Sinner agli US Open, ma copione molto simile. Kopriva prima e Popyrin poi non sono riusciti a impensierire il tennista italiano. Differente, però, è stata la routine post-match per l'azzurro: se nel primo turno non ha ricevuto il via libera da coach Vagnozzi per un allenamento extra, contro l'australiano Sinner è tornato subito in campo, scatenando anche la reazione divertita di Alexander Zverev.

Sinner si allena dopo la partita con Popyrin, Zverev non può crederci

Quest’ultimo si stava riscaldando su uno degli impianti dedicati agli allenamenti con il suo team. Il tedesco ha visto arrivare Jannik Sinner e i componenti della squadra, reduci dalla partita contro Popyrin. Il campione italiano, infatti, mentre si preparava per l’intervista in campo dopo il match, ha con un cenno chiesto al suo coach se fosse possibile tornare subito al lavoro per limare alcuni dettagli tecnici, con la sua solita professionalità.

Cosa ha detto Zverev a Sinner

Dopo il via libera da parte dell’allenatore, ecco allora il clan Sinner raggiungere uno dei campi secondari. Quando Zverev li ha visti ha urlato a gran voce in tedesco prima e in inglese poi: "Cosa ci fai qui?". A questo ha accompagnato una battuta, come a dire: "Me ne andrò da qui e tu sarai ancora qui". Un modo di sottolineare lo stupore per la presenza del collega che avrebbe dovuto riposarsi dopo la sua partita del secondo turno degli US Open.

Su cosa ha lavorato Sinner dopo il match, il lavoro con Vagnozzi e Cahill

A giudicare da alcune delle immagini dell’allenamento, Sinner si è concentrato soprattutto sul servizio. Probabilmente non era molto contento del suo rendimento in questo fondamentale nel match contro Popyrin, in cui invece è stato eccellente in risposta. Lavoro intenso con Cahill, Vagnozzi e gli altri componenti della squadra per cercare di intervenire subito, a caldo. L’ennesima conferma della maniacalità nel lavoro di Sinner.