Sinner domina Popyrin agli US Open e svela il suo segreto a New York: “Conosco 3 o 4 posti…”

Sinner si è qualificato al terzo turno degli US Open 2025 e affronterà Shapovalov. Il numero uno al mondo domina contro Popyrin e svela il suo segreto a New York: “Conosco 3 o 4 posti…”.

Jannik Sinner si è qualificato al terzo turno degli US Open 2025 e affronterà Shapovalov. Il numero uno al mondo domina contro Alexei Popyrin e dopo il match risponde così quando gli chiedono come fa a rimanere mentalmente concentrato anche è così superiore agli avversari: “Cerco di giocare il miglior tennis possibile. Le partite del primo turno sono sempre diverse. Sono molto contento di aver gestito al meglio quelle partite. Quando sei in vantaggio di due set e un break, cerco di servire al meglio. Ho avuto la sensazione che entrambi non abbiamo servito bene. Ho risposto molto bene, soprattutto sulla seconda di servizio. Sono molto contento di oggi. Ovviamente punto a migliorare il servizio. Ma onestamente per il resto mi sento abbastanza a mio agio".

Jannik ha avuto la meglio senza difficoltà sull'australiano (6-3, 6-2, 6-2) in poco più di due ore di gioco: prestazione di livello dell'azzurro, che aveva un avversario più forte rispetto all'esordio ma con la stessa tranquillità è riuscito a vincere mettendo poche prime in campo (51%) ma risultando impeccabile sulle palle break (5 su 5 annullate) e giocando alla grande in risposta.

Sinner svela il suo segreto a New York: “Conosco 3 o 4 posti…”

Il tennista azzurro poi svela il suo segreto a New York in merito al cibo: "Non sono superstizioso, ma conosco alcuni ottimi ristoranti italiani qui. Ho 3 o 4 ristoranti dove ci alterniamo un po'. Devo sempre andare nei posti sicuri per non avere problemi nei giorni successivi. New York offre ottimi ristoranti. La gente è molto gentile. Grazie per il supporto. Significa molto per me. Vedremo come andrà il prossimo round."

Una statistica impressionante per Sinner riportata da US Open Tennis: ha vinto 41 delle prime 50 partite a livello Slam sul cemento come Roger Federer. Jannik ha una serie aperta di 23 vittorie consecutive a livello major sul duro: è la quinta striscia più lunga di sempre (meglio di lui solo Federer, Djokovic, Lendl e McEnroe).