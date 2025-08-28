Sinner-Popyrin in diretta agli US Open: Jannik a caccia della rivincita e del terzo turno

Sinner-Popyrin è la partita del secondo turno degli US Open in programma oggi non prima delle 19:30, ora italiana. Jannik, numero uno del mondo, reduce dalla vittoria all'esordio contro Kopriva affronta l'australiano che è il 36° del ranking ATP. Un solo precedente tra i due con il successo di Popyrin nel 2021. Il vincente di questa partita al terzo turno se la vedrà contro uno tra Royer e Shapovalov. Diretta TV in chiaro su Supertennis e su Sky, con streaming su Supertennix, Sky GO e NOW.
A che ora gioca Sinner contro Popyrin: l'orario
La partita tra Sinner e Popyrin è in programma oggi giovedì 28 agosto non prima delle 19:30, ora italiana. La sfida del secondo turno si giocherà sul campo centrale Arthur Ashe, a seguire quella del tabellone femminile tra Lamens e Swiatek. In caso di prolungamento di questo match, anche quello di Sinner potrebbe iniziare più tardi.
Chi è Popyrin, l'avversario di Sinner
Attualmente Alexei Popyrin è il numero 36 del ranking ATP, ma nel corso della sua carriera ha raggiunto anche la 19ª posizione. A 26 anni vanta tre titoli nel circuito maggiore, il più prestigioso dei quali è arrivato al Masters 1000 di Montreal nel 2024. L’australiano, giocatore dotato di grande potenza da fondo campo, ha incrociato Sinner soltanto una volta: all’ATP di Madrid nel 2021, quando riuscì a imporsi in due set sulla terra battuta.
Dove vedere Sinner-Popyrin in tv oggi agli US Open
La partita tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sarà visibile in chiaro in TV su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e, per gli abbonati, anche sui canali Sky Sport. In streaming il match sarà trasmesso su SuperTennix – gratuito per i tesserati FITP e disponibile per i non tesserati con un abbonamento da 1,99 euro al mese – oltre che sulle piattaforme Sky Go e NOW, dedicate agli utenti Sky.