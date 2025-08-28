Sinner-Popyrin in diretta agli US Open: Jannik a caccia della rivincita e del terzo turno

La partita tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sarà visibile in chiaro in TV su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e, per gli abbonati, anche sui canali Sky Sport. In streaming il match sarà trasmesso su SuperTennix – gratuito per i tesserati FITP e disponibile per i non tesserati con un abbonamento da 1,99 euro al mese – oltre che sulle piattaforme Sky Go e NOW, dedicate agli utenti Sky.