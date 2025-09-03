Sinner-Musetti oggi agli US Open, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming

Sinner-Musetti è la partita dei quarti di finale degli US Open: tutto quello che c’è da sapere su orario e diretta TV.

Sinner-Musetti è l’attesissimo derby d’Italia degli US Open. La partita valida per i quarti di finale è in programma nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, non prima delle 3 . In palio la semifinale contro uno tra de Minaur e Auger-Aliassime. Sinner è reduce dal successo perentorio contro Bublik, mentre Musetti ha dominato Munar. I due tennisti italiani si sono affrontati due volte in carriera nel circuito principale, con altrettanti successi per Jannik.

A che ora gioca Sinner contro Musetti agli US Open, orario e programma

Sinner-Musetti, derby italiano dei quarti di finale degli US Open è in programma oggi mercoledì 3 settembre. L'orario è non prima delle tre, anche se il match potrebbe andare incontro a slittamenti: molto dipenderà dalla sfida precedente. La partita è la seconda del programma serale.

Sinner-Musetti, dove vederla in TV e in streaming in chiaro

La partita tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli US Open sarà visibile in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). L’incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno (canale 201), riservato agli abbonati. Chi preferisce seguire la sfida in streaming potrà farlo su Sky Go, NOW e sulla piattaforma SuperTenniX (gratuita per i tesserati FITP e a pagamento per gli altri utenti), oltre che sul sito ufficiale di SuperTennis.

I precedenti tra Sinner e Musetti

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sono affrontati due volte nel circuito principale. Il bilancio è di 2-0 per il primo che si è imposto nel 2021 ad Anversa e nel 2023 a Monte-Carlo. Nello stesso anno si sarebbero dovuti affrontare anche a Barcellona, ma Jannik ha dato forfait per problemi fisici. I due si sono affrontati anche in giovanissima età, nel 2019: nelle pre-qualificazioni di Roma ad imporsi fu Sinner in rimonta in tre set.