Musetti è ai quarti degli US Open, non trattiene l’emozione: “L’ultimo mese è stato difficilissimo”

New York sorride a Lorenzo Musetti che ha ritrovato la sua forma migliore agli US Open: per la prima volta in carriera l'italiano ha staccato il pass per i quarti di finale della competizione dopo aver battuto Jaume Munar con il risultato di 6-3, 6-0, 6-1. Ha impiagato poco più di un'ora e mezza per strapazzare l'avversario senza nessuna sbavatura, ritornando a offrire quel tipo di gioco che lo aveva accompagnato tra Roland Garros e Wimbledon.

Sogna a occhi aperti il toscano che, dopo aver superato Cobolli al terzo turno, potrebbe regalarsi un altro derby italiano di assoluto livello. Ai quarti infatti affronterà il vincente della sfida tra Sinner e Bublik che potrebbe portarlo a scontrarsi con il numero uno al mondo, un incontro di cui non ha assolutamente paura.

Musetti lancia la sfida a Sinner

Dopo Berrettini e Sinner è diventato il terzo italiano a raggiungere i quarti Slam in tutte e tre le superfici, compreso il cemento con cui non ha un grande feeling. Musetti è potenzialmente il numero 9 al mondo e guarda alla sfida contro il più forte senza nessuna paura: "Ora devo guardare alla prossima partita. Grazie a tutti gli italiani presenti, speriamo di giocare contro Jannik il derby azzurro. Non vedo l'ora". Sinner potrebbe essere il suo avversario ai quarti di finale qualora vincesse la sua partita con Bublik.

Per il toscano i risultati positivi sono una boccata d'aria fresca che gli permettono di risalire da un periodo piuttosto difficile. Lo ha ammesso lui stesso dopo la gara, visibilmente emozionato: "L'ultimo mese è stato difficilissimo, ero spesso triste per il tennis e per i miei risultati, per questo sono così emozionato. Ho perso tre partite difficili con molte occasioni. Il tennis è così. Ci sono alti e bassi, ma devi rimanere lì mentalmente. Sono davvero orgoglioso di me stesso. Voglio ringraziare tutta la mia squadra che mi ha aiutato durante questo mese difficile, abbiamo cambiato anche qualcosa al servizio e oggi tutto sta funzionando meglio".