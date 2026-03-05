Elena Rybakina sposta la mano indesiderata di un uomo dopo aver vinto il torneo: cosa è successo

Questa settimana in California è iniziato il torneo di Indian Wells, che si concluderà il 15 marzo, e l'evento è stato preceduto da un'esibizione di doppio misto, vinta per il secondo anno consecutivo dalla coppia formata da Taylor Fritz ed Elena Rybakina, che ha battuto in finale Amanda Anisimova e Learner Tien. L'esibizione si è svolta in un clima di massima leggerezza, con siparietti che hanno coinvolto i partecipanti e il numeroso pubblico, e tuttavia nelle ore successive ha suscitato un rovente dibattito sui social ciò che è avvenuto al momento della premiazione di Fritz e Rybakina, quando la numero 3 al mondo, fresca campionessa dell'Australian Open, ha spostato con un gesto deciso dalla propria bassa schiena la mano di un uomo con cui si stava mettendo in posa per le foto di rito.

Era appena finita la finale dell'Eisenhower Cup, torneo di esibizione per coppie miste che si svolge in un'unica sessione notturna e prevede la disputa di un solo tie-break a 10 punti. Al momento della premiazione, con la consegna a Fritz e Rybakina di un assegno di 200mila dollari a testa, si è fatto avanti David Renker, Senior Vice President della Eisenhower Health Foundation, l'organizzazione dedicata alla raccolta fondi e al supporto filantropico per Eisenhower Health, un sistema sanitario no-profit di eccellenza della California.

Elena Rybakina allontana dal proprio corpo la mano dello sponsor, momento imbarazzante alla premiazione

Una scena come se ne vedono tantissime, con gli sponsor che consegnano premi e assegni, facendosi poi fotografare coi tennisti. Ma stavolta qualcosa è andato storto: la Rybakina ha reagito in una frazione di secondo alla mossa di Renker, che per mettersi in posa a favore dei fotografi ha cinto la 26enne kazaka col proprio braccio appoggiato alla bassa schiena. La tennista ha immediatamente allontanato la mano dell'uomo con un gesto educato e al tempo stesso risoluto, e Renker a quel punto si è allontanato un po', mettendosi la medesima mano in tasca.

Un momento imbarazzante che è finito lì, né la Rybakina ci è tornata su per parlarne successivamente. I commenti sono stati invece parecchi sui social, dove in molti hanno descritto come inappropriato il gesto dell'uomo, che peraltro ha tolto subito la mano dal corpo della tennista appena ha recepito il messaggio. Nessuno ha visto intenzioni turpi in Renker e nel suo modo di mettersi in posa per una foto pubblica come ne avrà fatto a migliaia visto il suo ruolo, e tuttavia il rispetto dei confini personali e il consenso per superarli sono inderogabili. Per chiunque e ovunque.