Rybakina trionfa agli Australian Open, Sabalenka devastata: “In questo momento sono senza parole”

Elena Rybakina ha vinto gli Australian Open battendo Aryna Sabalenka, numero uno al mondo nel tennis femminile. Sotto 0-3 nel terzo set, Rybakina ha poi invertito le sorti della partita arrivando poi alla vittoria. Per la tennista kazaka solo 1 set perso in tutto il torneo. Ha battuto Iga Swiatek, Jessica Pegula e poi proprio Aryna Sabalenka una dopo l'altra per vincere il titolo. Ha vinto 20 delle sue ultime 21 partite. Per Sabalenka, così come lo scorso anno contro Keys, seconda sconfitta consecutiva in finale agli Australian Open. Incredibile come la Sabalenka, che rimane comunque saldamente al comando, sembrasse avere in mano la vittoria con quello 0-3 di vantaggio nel terzo set, subendo poi un'incredibile rimonta che la Rybakina ha tramutato poi in vittoria.

La kazaka è riuscita a conquistare il suo secondo Slam dopo Wimbledon 2022 riscattando il ko subito in finale proprio in questo stadio tre anni fa. Rybakina è la prima giocatrice a trionfare all'Australian Open con tre successi su Top 10 dai quarti alla finale dal 2019. Al termine della partita, nella consueta intervista, Sabalenka ha spiegato: "Sono un po' senza parole in questo momento – e si complimenta con la Rybakina -. Complimenti a te e al tuo team. Per quanto riguarda me, speriamo che sia un finale migliore quello del 2027″. Per la Sabalenka di fatto si tratta dell'ennesima sconfitta in finale. Oltre alla sconfitta nell'edizione scorsa degli Open d’Australia nel 2025 contro Keys, è arrivato il ko anche al Roland-Garros contro Gauff e poi alle Wta Finals proprio contro Rybakina. L'unico successo agli US Open.

(in aggiornamento)