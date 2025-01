video suggerito

Madison Keys vince gli Australian Open e si toglie un peso: “Ora mi sento finalmente all’altezza” La tennista americana battendo Sabalenka ha vinto il primo titolo Slam della sua carriera. Madison Keys dopo il successo agli Australian Open ha detto: “Fin da piccola ho avuto la sensazione che se non avessi mai vinto uno Slam non sarei stata all’altezza di ciò che la gente pensava che avrei dovuto essere”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Australian Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Madison Keys ha vinto gli Australian Open 2025. La tennista americana ha coronato un sogno, conquistando il primo titolo Slam della sua carriera e lo ha fatto in modo meraviglioso battendo in semifinale Swiatek e in finale la numero 1 WTA Sabalenka, detentrice del titolo. Un successo meritato e favoloso che vale una carriera, e che toglie un peso enorme dall'animo di Keys, che nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla finale ha mostrato tutte le sue emozioni.

La carriera di Madison Keys

Nata nell'Illinois nel 1995, Keys ha vissuto una vita intera sulle montagne russe. Sembrava una predestinata. Nel 2016 arriva fino al numero 7, aveva 21 anni, sembrava pronta per il grande salto. E invece niente da fare. L'anno dopo gioca la finale degli US Open, l'apice della sua carriera fino a due giorni fa. Perde con Stephens in meno di un'ora. Un massacro. La classifica cala, il piatto piange, infortuni in serie. Ma nella vita tutto può succedere. Bisogna avere fede e bisogna cercare di non mollare mai. E bisogna pure provare a cambiare, trovando le persone giuste. Lei ci prova. Cambia racchetta e soprattutto il movimento del servizio, grazie al suo allenatore, l'ex tennista Bjorn Fratangelo, che pochi mesi fa è diventato suo marito.

Lo straordinario Australian Open di Keys

I due viaggiano insieme, vivono assieme, mescolano lavoro e privato – contro chi dice che è meglio non farlo. Il 2025 di Keys inizia con il successo di Adelaide, poi vola a Melbourne e d'incanto diventa imbattibile: batte l'amica Collins (numero 10 del seeding), poi Elena Rybakina (numero 7), Svitolina e vince due partite thrilling prima Swiakek (al super tie-break) e poi Sabalenka. Le lacrime erano il minimo.

Leggi anche Riferiscono a Sinner che Djokovic spera che perda la finale: la reazione è pura classe

Le sentite parole di Madison Keys

Il primo titolo Slam della sua carriera è un traguardo straordinario. Lo è per ogni tennista che riesce a raggiungerlo, lo è di più per lei che lo conquista alle soglia dei trent'anni. Keys dopo la partita ha fatto un discorso meraviglioso, la somma di una carriera intera. L'americana ha mostrato il suo cuore, ha parlato del suo passato e ora spazza tutto via: "Fin da piccola ho avuto la sensazione che se non avessi mai vinto uno Slam non sarei stata all'altezza di ciò che la gente pensava che avrei dovuto essere. Alla fine sono arrivata al punto in cui ero orgogliosa di me stessa e della mia carriera, con o senza, mi sarebbe piaciuto se non fosse successo. Si. Sono molto orgogliosa di me stessa. Essere tornata in questa posizione, mi rende molto orgogliosa. Ho sempre creduto in me, ma poterlo fare davvero con una vittoria significa tantissimo per me".